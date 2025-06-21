Марс всё ближе, но вот что мешает нам туда долететь

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, Марс — ближайший "сосед" Земли. Но расстояние между планетами постоянно меняется: всё дело в том, что они вращаются по разным орбитам и с разной скоростью. В момент сближения — противостояния — дистанция может сократиться до 56 миллионов км, а в другие периоды вырастает до 400 миллионов.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Прямая дорога? Забудьте. Космические корабли не летят по прямой — траектория изгибается из-за гравитации Солнца, ограничений по топливу и скорости. Поэтому реальное расстояние, которое преодолевает корабль, — до 600 миллионов км.

При идеальном старте перелёт займёт от 150 до 260 дней по так называемой гомановской траектории — это экономичный, но не быстрый маршрут. Есть и другие пути. Параболическая траектория позволит добраться за 70 дней, но с огромным расходом топлива. А гиперболическая — самая быстрая, но требует технологий будущего.

Даже при идеальных условиях инженеры обязаны учитывать движение планет, массу корабля, запасы кислорода, еды и топлива. Один просчёт — и ракета пролетит мимо цели.

Были и неудачи: из 50 с лишним запусков до Марса добрались далеко не все. Причины — от поломок до потери связи. И всё же вера в успех сильнее: по расчётам NASA, человек ступит на Красную планету уже в 2030–2040 годах. SpaceX нацелилась на 2029-й.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

