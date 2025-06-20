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ГЭС в Китае, которая удлинила сутки: невероятные последствия масштабного проекта

1:09
Наука

Китайская гидроэлектростанция "Три ущелья", крупнейшая в мире, вырабатывает электроэнергии столько, сколько нужно целым странам, и помогает сократить использование ископаемого топлива.

плотина Три ущелья
Фото: wikipedia is licensed under Free More info
плотина Три ущелья

Однако ученые предупреждают: такие масштабные проекты могут влиять на геофизику планеты.

Согласно данным NASA, плотина сдерживает почти 40 км³ воды на большой высоте, что привело к смещению земной оси примерно на 2 см и удлинению суток на 0,06 микросекунды. Проблема не в объеме, а в концентрации массы в одной точке.

Этот эффект сравнивают с торможением фигуриста, когда он разводит руки, перераспределение массы замедляет вращение.

Кроме энергетических выгод, плотина улучшила судоходство и защиту от наводнений, но вызвала и серьезные последствия: переселение 1,3 миллиона человек и значительное изменение экосистемы реки Янцзы.

Ученые призывают внимательно оценивать баланс между пользой от таких сооружений и их влиянием на планету, передает eldiario.

Уточнения

Плоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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