ГЭС в Китае, которая удлинила сутки: невероятные последствия масштабного проекта

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская гидроэлектростанция "Три ущелья", крупнейшая в мире, вырабатывает электроэнергии столько, сколько нужно целым странам, и помогает сократить использование ископаемого топлива.

Фото: wikipedia is licensed under Free More info плотина Три ущелья

Однако ученые предупреждают: такие масштабные проекты могут влиять на геофизику планеты.

Согласно данным NASA, плотина сдерживает почти 40 км³ воды на большой высоте, что привело к смещению земной оси примерно на 2 см и удлинению суток на 0,06 микросекунды. Проблема не в объеме, а в концентрации массы в одной точке.

Этот эффект сравнивают с торможением фигуриста, когда он разводит руки, перераспределение массы замедляет вращение.

Кроме энергетических выгод, плотина улучшила судоходство и защиту от наводнений, но вызвала и серьезные последствия: переселение 1,3 миллиона человек и значительное изменение экосистемы реки Янцзы.

Ученые призывают внимательно оценивать баланс между пользой от таких сооружений и их влиянием на планету, передает eldiario.

Уточнения

Плоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.



