Видели границу между двумя морями? Она существует, и не на карте

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Планета покрыта водой на 70%, но о большинстве океанических глубин известно меньше, чем о поверхности Луны. Вот 10 фактов, которые покажут, насколько Мировой океан необычен.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

1. Исследовано меньше, чем кажется

Всего 2-5% океанов изучено детально. Глубины недоступны даже самым современным приборам — слишком велико давление и слишком темно. Но с каждым новым погружением открываются невиданные ранее формы жизни.

2. Рыбы словно с другой планеты

Глубоководные обитатели поражают воображение. Осьминоги с уникальной нервной системой, медуза Turritopsis nutricula, способная обновлять себя бесконечно — почти бессмертие в действии. А моллюск арктика исландская способен прожить полтысячелетия.

3. Белая морская пена — не просто пена

Она состоит из микроскопических водорослей, взбитых с мусором и органикой. Экологи считают её признаком здоровой морской экосистемы.

4. Мусорный остров размером с страну

В Саргассовом море плавает "Большое тихоокеанское мусорное пятно" — более 1,6 млн км² пластика. Оно даже обзавелось собственной экосистемой.

5. Марианская впадина — как перевёрнутый Эверест

Глубже 11 километров, вечная темнота, давление способно расплющить подлодку. И всё же даже здесь найдены следы жизни — и… пластиковый пакет.

6. "Сосульки смерти"

Ледяные брайниклы образуются под водой и замораживают всё, к чему прикасаются — от рыб до морских звёзд.

7. Синий цвет океана

Чем глубже — тем темнее. Свет проникает лишь на 200 метров, ниже — зона вечной ночи. Но и там кипит жизнь.

8. Талассофобия — страх без дна

Некоторым людям достаточно просто представить океан — и они начинают паниковать. Страх перед глубиной, тьмой и неизвестностью — реален.

9. Галоклин — граница между морями

На стыке вод с разной плотностью и солёностью появляется чёткая подводная "стена", будто моря разделены невидимым стеклом.

10. Вирусов больше, чем можно представить

В одном миллилитре морской воды — до 10 миллионов вирусов. Они — часть океанической жизни, а не фантастики.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

