Видели границу между двумя морями? Она существует, и не на карте

Планета покрыта водой на 70%, но о большинстве океанических глубин известно меньше, чем о поверхности Луны. Вот 10 фактов, которые покажут, насколько Мировой океан необычен.
Всего 2-5% океанов изучено детально. Глубины недоступны даже самым современным приборам — слишком велико давление и слишком темно. Но с каждым новым погружением открываются невиданные ранее формы жизни.
Глубоководные обитатели поражают воображение. Осьминоги с уникальной нервной системой, медуза Turritopsis nutricula, способная обновлять себя бесконечно — почти бессмертие в действии. А моллюск арктика исландская способен прожить полтысячелетия.
Она состоит из микроскопических водорослей, взбитых с мусором и органикой. Экологи считают её признаком здоровой морской экосистемы.
В Саргассовом море плавает "Большое тихоокеанское мусорное пятно" — более 1,6 млн км² пластика. Оно даже обзавелось собственной экосистемой.
Глубже 11 километров, вечная темнота, давление способно расплющить подлодку. И всё же даже здесь найдены следы жизни — и… пластиковый пакет.
Ледяные брайниклы образуются под водой и замораживают всё, к чему прикасаются — от рыб до морских звёзд.
Чем глубже — тем темнее. Свет проникает лишь на 200 метров, ниже — зона вечной ночи. Но и там кипит жизнь.
Некоторым людям достаточно просто представить океан — и они начинают паниковать. Страх перед глубиной, тьмой и неизвестностью — реален.
На стыке вод с разной плотностью и солёностью появляется чёткая подводная "стена", будто моря разделены невидимым стеклом.
В одном миллилитре морской воды — до 10 миллионов вирусов. Они — часть океанической жизни, а не фантастики.
Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?