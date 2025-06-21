Люди прибыли с другой планеты? Сильные аргументы в пользу фантастической теории

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Казалось бы, давно разобрались: человек — продукт эволюции. Но что, если это не так? Всё больше данных указывает на альтернативный сценарий. Одна из самых необычных гипотез, которую всё чаще обсуждают не только в СМИ, но и в научных кругах — идея о внеземном происхождении людей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Космос

Исследования Эллиса Сильвера и Фрэнсиса Крика вызвали немало шума. За 12 лет они собрали множество аргументов в пользу того, что Homo sapiens появился не на Земле, а прибыл сюда с другой планеты — примерно 40-50 тысяч лет назад. Одна из ключевых мыслей — эволюция не способна породить разумное существо. По их мнению, человек — результат переселения, а не развития.

Что не так с телом человека

Сильвера и Крик обращают внимание на странную "неприспособленность" человеческого организма к земным условиям. К сорока годам у большинства возникают проблемы с позвоночником и сосудами. Это может говорить о том, что наш организм изначально был рассчитан на условия с меньшей гравитацией и меньшей дозой ультрафиолета.

Более того, биоритмы человека по-прежнему подстроены под 25-часовые сутки — сутки, которых на Земле не существует. Отсюда — постоянное внутреннее напряжение, бессонница, хроническая усталость.

След инопланетян в генах

Ещё один весомый аргумент — 223 уникальных гена, найденных только у людей. Эти гены не встречаются ни у одного другого существа на планете. Крик, проанализировав геномы более 400 этнических групп, сделал вывод: эти фрагменты — инородны, их могли "добавить" извне.

А как объяснить расовое разнообразие

На первый взгляд кажется, что разные расы — результат прибытия с разных звёздных систем. Но Крик и Сильвер пришли к другому выводу: все пришли с одной планеты, но в процессе адаптации вступили в связь с земными существами. Кроманьонцы стали той основой, на которой и выросо человечество.

Исследования Сэма Чанга и Викрама Чоудхури в рамках проекта "Геном человека" подтверждают: в нашей ДНК действительно есть необычные фрагменты. Более того, по их мнению, переселения происходили в несколько волн. И последнее могли принять за "пришествие богов".

Да, пока эта теория больше похожа на фантастику. Но кто знает — может, со временем она станет новым научным консенсусом?

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.



