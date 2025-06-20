Подо льдом скрывалась целая долина: в Антарктиде нашли мир, которому 30 миллионов лет

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда, чтобы увидеть далёкое прошлое, не нужно строить машину времени. Достаточно заглянуть под ледяной купол Антарктиды. Именно там, на востоке континента, радары зафиксировали ландшафт, нетронутый уже 34 миллиона лет — как будто кто-то законсервировал целый мир на века.

Фото: commons.wikimedia.org by Красовский Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сопка Радио 2007 - panoramio

Обнаруженные горные хребты и извилистые долины раскинулись на площади более 30 тысяч квадратных километров. Судя по их структуре, здесь когда-то бурлили реки, а над землёй шумели густые леса. Всё это говорит о том, что климат в древней Антарктиде был совсем иным — скорее тропическим, чем ледяным.

Сегодняшняя геологическая картина подтверждает: когда-то Антарктида была частью большого материка вместе с Южной Америкой, и располагалась гораздо ближе к экватору. Есть гипотеза, что Восточная Антарктида вообще находилась в районе экватора примерно 550 миллионов лет назад.

Позже континент начал движение на юг, и между ним и Южной Америкой возникло холодное океаническое течение. Оно изолировало Антарктиду от внешнего тепла и сделало её тем, чем она стала — ледяным царством.

Интересно, что в ходе предыдущих исследований в образцах льда учёные находили частицы пыльцы, характерной для пальм и других теплолюбивых растений. Эти находки только усиливают ощущение: под толщей льда хранится кусочек древнего рая.

Именно благодаря постоянному холодному климату и толстому слою льда эта часть планеты сохранилась в первозданном виде. Так, словно кто-то поставил на паузу один из эпизодов эволюционной истории Земли.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

