Он держит Антарктиду — но больше не может: Ледник Судного дня трещит по швам

Ледяное сердце Антарктиды бьётся всё тише. Ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня", стремительно разрушается — и учёные бьют тревогу: времени осталось меньше, чем предполагалось.
Этот гигантский ледник содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на более чем 6 метров. Но его роль куда важнее: он удерживает на месте огромный антарктический ледниковый щит, не давая ему обрушиться в океан. Потеря Туэйтса может вызвать цепную реакцию и привести к глобальной катастрофе.
"Туэйтс отступал более 80 лет, но особенно быстро — последние три десятилетия. Всё говорит о том, что процесс будет только ускоряться", — отметил морской геофизик из Британской антарктической службы Роб Лартер.
Начиная с 2018 года, международная команда учёных из проекта ITGC исследует ледник, используя спутники, GPS и подводные роботы. Один из них, Icefin, показал тревожную картину: тёплая вода проникает сквозь трещины во льду и разрушает ледник изнутри.
"Первое видео линии заземления, снятое Icefin, по эмоциональному накалу напоминало высадку на Луну", — призналась гляциолог из Портлендского университета Киа Риверман.
Также выяснилось, что морская вода может проникать на глубину более 10 километров под ледник, усиливая его таяние снизу.
Ледник начал ускоренно отступать ещё в 1940-х — предположительно из-за мощного Эль-Ниньо. Сейчас же он может полностью исчезнуть в течение двух следующих столетий. Даже если мир немедленно откажется от ископаемого топлива, разрушение может быть уже необратимым.
Некоторые модели показывают, что эффект домино — обрушение ледяных скал — может быть менее масштабным, чем предполагалось. Однако Эрик Ригно, гляциолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, не делит этот оптимизм.
"Несмотря на прогресс в изучении, будущее остаётся неопределённым. У меня всё ещё есть серьёзные опасения: этот сектор Антарктиды, возможно, уже в стадии коллапса", — говорит ученый.
Судьба ледника Туэйтса подчёркивает необходимость международного сотрудничества. Проекты вроде ITGC помогают объединять знания в области океанографии, геологии и климатологии.
Понимание процессов в ледниках Антарктиды — ключ к построению климатической политики и защите прибрежных городов от надвигающейся угрозы.
Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока.
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