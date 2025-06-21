Он держит Антарктиду — но больше не может: Ледник Судного дня трещит по швам

Ледяное сердце Антарктиды бьётся всё тише. Ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня", стремительно разрушается — и учёные бьют тревогу: времени осталось меньше, чем предполагалось.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледник

Почему Туэйтс так опасен

Этот гигантский ледник содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на более чем 6 метров. Но его роль куда важнее: он удерживает на месте огромный антарктический ледниковый щит, не давая ему обрушиться в океан. Потеря Туэйтса может вызвать цепную реакцию и привести к глобальной катастрофе.

"Туэйтс отступал более 80 лет, но особенно быстро — последние три десятилетия. Всё говорит о том, что процесс будет только ускоряться", — отметил морской геофизик из Британской антарктической службы Роб Лартер.

Что показали исследования

Начиная с 2018 года, международная команда учёных из проекта ITGC исследует ледник, используя спутники, GPS и подводные роботы. Один из них, Icefin, показал тревожную картину: тёплая вода проникает сквозь трещины во льду и разрушает ледник изнутри.

"Первое видео линии заземления, снятое Icefin, по эмоциональному накалу напоминало высадку на Луну", — призналась гляциолог из Портлендского университета Киа Риверман.

Также выяснилось, что морская вода может проникать на глубину более 10 километров под ледник, усиливая его таяние снизу.

Угроза уже реальна

Ледник начал ускоренно отступать ещё в 1940-х — предположительно из-за мощного Эль-Ниньо. Сейчас же он может полностью исчезнуть в течение двух следующих столетий. Даже если мир немедленно откажется от ископаемого топлива, разрушение может быть уже необратимым.

Есть ли шанс на спасение

Некоторые модели показывают, что эффект домино — обрушение ледяных скал — может быть менее масштабным, чем предполагалось. Однако Эрик Ригно, гляциолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, не делит этот оптимизм.

"Несмотря на прогресс в изучении, будущее остаётся неопределённым. У меня всё ещё есть серьёзные опасения: этот сектор Антарктиды, возможно, уже в стадии коллапса", — говорит ученый.

Почему важно действовать сейчас

Судьба ледника Туэйтса подчёркивает необходимость международного сотрудничества. Проекты вроде ITGC помогают объединять знания в области океанографии, геологии и климатологии.

Понимание процессов в ледниках Антарктиды — ключ к построению климатической политики и защите прибрежных городов от надвигающейся угрозы.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока.

