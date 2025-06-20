Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели

На первый взгляд кажется, что солнечные панели и овцеводство не имеют ничего общего. Однако новое исследование, проведённое в Веллингтонском Солнечном парке (Новый Южный Уэльс, Австралия), доказало обратное.
Инициатором проекта выступила компания Lightsourcebp при поддержке EMM Consulting и Elders Rural Services. Для эксперимента стадо овец разделили на две группы: одни паслись на обычных пастбищах, а другие — прямо среди солнечных батарей.
Результаты оказались неожиданными. Исследователи отметили, что у овец, находившихся рядом с панелями, качество шерсти было заметно выше: волокна отличались большей прочностью и объёмом.
Такие результаты удивили даже опытных специалистов в отрасли.
Солнечные установки оказались не только источником энергии, но и своеобразными укрытиями для животных. Овцы охотно использовали тень от панелей в жаркие дни и находили там защиту во время дождей. При этом их общее состояние никак не ухудшилось — напротив, в некоторых аспектах даже улучшилось.
Дополнительный эффект, отмеченный учёными, — снижение заражения вредителями.
Как именно панели влияют на этот фактор, пока остаётся предметом для дальнейшего изучения, но предварительные результаты многообещающие.
"Многообещающие результаты этого исследования показывают, что мы на правильном пути, и очень важно тесно сотрудничать с заводчиками, чтобы расширить наши знания в этой области", — подчеркнул временный директор по экологическому планированию, Брендан Кларк из Lightsourcebp (Австралия и Новая Зеландия).
Такой подход объединяет экологические технологии и сельское хозяйство, создавая решения, которые полезны сразу для двух сфер.
Кто бы мог подумать, что солнечные панели могут не только производить энергию, но и улучшать шерсть?
Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Солнечная панель состоит из солнечных фотоэлектрических ячеек, соединенных последовательно или параллельно между собой.
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