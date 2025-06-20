Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

На первый взгляд кажется, что солнечные панели и овцеводство не имеют ничего общего. Однако новое исследование, проведённое в Веллингтонском Солнечном парке (Новый Южный Уэльс, Австралия), доказало обратное.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овцы

Инициатором проекта выступила компания Lightsourcebp при поддержке EMM Consulting и Elders Rural Services. Для эксперимента стадо овец разделили на две группы: одни паслись на обычных пастбищах, а другие — прямо среди солнечных батарей.

Шерсть — лучше, чем ожидалось

Результаты оказались неожиданными. Исследователи отметили, что у овец, находившихся рядом с панелями, качество шерсти было заметно выше: волокна отличались большей прочностью и объёмом.

Такие результаты удивили даже опытных специалистов в отрасли.

Защита от жары и дождя

Солнечные установки оказались не только источником энергии, но и своеобразными укрытиями для животных. Овцы охотно использовали тень от панелей в жаркие дни и находили там защиту во время дождей. При этом их общее состояние никак не ухудшилось — напротив, в некоторых аспектах даже улучшилось.

Потенциальная борьба с вредителями

Дополнительный эффект, отмеченный учёными, — снижение заражения вредителями.

Как именно панели влияют на этот фактор, пока остаётся предметом для дальнейшего изучения, но предварительные результаты многообещающие.

Комментарий участника проекта

"Многообещающие результаты этого исследования показывают, что мы на правильном пути, и очень важно тесно сотрудничать с заводчиками, чтобы расширить наши знания в этой области", — подчеркнул временный директор по экологическому планированию, Брендан Кларк из Lightsourcebp (Австралия и Новая Зеландия).

Такой подход объединяет экологические технологии и сельское хозяйство, создавая решения, которые полезны сразу для двух сфер.

Кто бы мог подумать, что солнечные панели могут не только производить энергию, но и улучшать шерсть?

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Солнечная панель состоит из солнечных фотоэлектрических ячеек, соединенных последовательно или параллельно между собой.



Дома́шняя овца́ (лат. Ovis aries) — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном из-за густой шерсти и съедобного мяса. В настоящее время стриженая овечья шерсть, или руно, используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного.

