Интрига в мире технологий: как сделка между Cellebrite и Corellium повлияет на будущее взломы Apple

В мире кибербезопасности происходит важное событие: известная израильская компания Cellebrite приобрела американскую Corellium за $200 миллионов.
Cellebrite, которая известна своим оборудованием для взлома мобильных устройств, в первую очередь iPhone, решила расширить свои возможности, купив компанию, специализирующуюся на виртуализации смартфонов.
Corellium предлагает уникальную технологию, которая позволяет создавать виртуальные копии мобильных устройств для тестирования и анализа их программного обеспечения.
Это облегчает процесс нахождения уязвимостей, делает его безопасным и более удобным, так как взаимодействие с физическими устройствами не требуется. Именно это стало ключевым фактором для покупки.
Как сообщает "Царьград", основатель Corellium, Крис Уэйд, прошел через непростой путь: от судебных разбирательств с Apple до победы и помилования от президента Дональда Трампа.
Сегодня он занимает должность технического директора в Cellebrite, продолжая развивать свои проекты в области кибербезопасности и виртуализации.
Приобретение Corellium позволяет Cellebrite значительно расширить спектр услуг, особенно в области анализа виртуализированных устройств и поиска вредоносного ПО.
Несмотря на высокие доходы от контрактов с государственными структурами, компания по-прежнему фокусируется на обеспечении безопасности пользователей и борьбе с киберугрозами.
Это слияние открывает новые возможности как для специалистов по безопасности, так и для самих пользователей, предлагая более эффективные методы тестирования и защиты мобильных устройств.
Теперь Cellebrite, благодаря своей новой покупке, может еще более активно разрабатывать решения, которые помогут в борьбе с киберпреступностью.
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