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Интрига в мире технологий: как сделка между Cellebrite и Corellium повлияет на будущее взломы Apple

2:00
Наука

В мире кибербезопасности происходит важное событие: известная израильская компания Cellebrite приобрела американскую Corellium за $200 миллионов.

взлом телефона
Фото: https://t.me/mediamvd
взлом телефона

Cellebrite, которая известна своим оборудованием для взлома мобильных устройств, в первую очередь iPhone, решила расширить свои возможности, купив компанию, специализирующуюся на виртуализации смартфонов.

Corellium предлагает уникальную технологию, которая позволяет создавать виртуальные копии мобильных устройств для тестирования и анализа их программного обеспечения.

Это облегчает процесс нахождения уязвимостей, делает его безопасным и более удобным, так как взаимодействие с физическими устройствами не требуется. Именно это стало ключевым фактором для покупки.

Кто стоит за технологией?

Как сообщает "Царьград", основатель Corellium, Крис Уэйд, прошел через непростой путь: от судебных разбирательств с Apple до победы и помилования от президента Дональда Трампа.

Сегодня он занимает должность технического директора в Cellebrite, продолжая развивать свои проекты в области кибербезопасности и виртуализации.

Приобретение Corellium позволяет Cellebrite значительно расширить спектр услуг, особенно в области анализа виртуализированных устройств и поиска вредоносного ПО.

Несмотря на высокие доходы от контрактов с государственными структурами, компания по-прежнему фокусируется на обеспечении безопасности пользователей и борьбе с киберугрозами.

Что это значит для будущего технологий?

Это слияние открывает новые возможности как для специалистов по безопасности, так и для самих пользователей, предлагая более эффективные методы тестирования и защиты мобильных устройств.

Теперь Cellebrite, благодаря своей новой покупке, может еще более активно разрабатывать решения, которые помогут в борьбе с киберпреступностью.

Уточнения

Apple ("Эпл") — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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