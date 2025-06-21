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Ядерные технологии нового поколения: как MARVEL открывает новые возможности

3:14
Наука

Министерство энергетики США (DOE) запускает уникальную возможность для разработчиков ядерных технологий из частного сектора: подать заявки на участие в проекте MARVEL (Исследование и оценка применения микрореакторов). Это испытание новейших микрореакторных технологий будет проведено на действующем стенде, который на 90% готов и уже близок к финальной стадии проектирования.

микрореакторы, тестирование
Фото: https://commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
микрореакторы, тестирование

Что такое проект MARVEL?

MARVEL представляет собой испытательный стенд для передовых микрореакторов мощностью 85 кВт/20 кВт. Проект был инициирован в 2021 году и с тех пор прошел значительные этапы развития.

Стенд, расположенный в Национальной лаборатории Айдахо (INL), обеспечит реальное тестирование компонентов ядерных реакторов, автономных систем управления и других технологий в ядерной среде.

Маршрут проекта включает три этапа. На первом из них, который стартует с загрузки топлива и достижения начальной критичности в 2027–2028 годах, предстоит завершить проектирование и подготовку.

Во втором этапе будут тестироваться системы генерации электроэнергии и демонстрироваться промышленные технологии в реальных условиях эксплуатации. На заключительном этапе акцент будет на выводе из эксплуатации, включая удаление охлаждающих жидкостей и утилизацию материалов.

Цели и возможности для частного сектора

Министерство энергетики США видит в MARVEL платформу для развития новых ядерных технологий. Компании и исследовательские группы смогут использовать его для тестирования и демонстрации своих концепций, проверяя их на практике.

Это отличная возможность для частного сектора участвовать в проектировании, разработке и внедрении инновационных ядерных решений.

Конструкция и технологии

MARVEL использует натриево-калиевое охлаждение и топливо на основе гидрида урана. Ожидается, что реактор обеспечит теплоту, необходимую для промышленных целей, а также будет служить ядерным полигоном для разработки новых решений в области ядерной энергетики.

Система, которая разрабатывается с использованием уже существующих технологий, позволит ускорить строительство и интеграцию микрореакторов в различные отрасли. Важно, что MARVEL будет работать с высокообогащённым ураном (HALEU), что повысит эффективность его работы.

Что это значит для индустрии?

MARVEL предоставляет уникальные возможности для создания и тестирования ядерных реакторов нового поколения, которые могут изменить текущие представления о маломощных ядерных установках.

Реактор будет работать на протяжении двух лет, и в этот период будут проводиться тесты на долговечность и безопасность.

Это также откроет новые горизонты для развития ядерной энергетики в частном секторе и создаст возможности для дальнейшего применения микрореакторов в реальных условиях.

Уточнения

Я́дерная энерге́тика (а́томная энерге́тика) — отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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