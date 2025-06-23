Когда укус — это тревожный сигнал: как отличить аллергию от инфекции

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Лето — время прогулок, пикников и отдыха на природе. Но беззаботные моменты часто омрачаются маленькими, но весьма надоедливыми нарушителями — насекомыми. Их укусы могут быть безобидными, а могут вызвать серьёзную реакцию. Главное — уметь их распознавать, правильно реагировать и знать, как защититься.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар на теле человека

Укусы, с которыми сталкиваются чаще всего:

Комары (москиты)

Проявляются зудом и покраснением. Обычно проходят сами, но место укуса стоит промыть водой с мылом, чтобы избежать инфекции.

Пчёлы и осы

Отличаются острой болью сразу после укуса. Если в коже осталось жало — его нужно аккуратно удалить пинцетом, не сдавливая. Промыть зону водой с мылом, при необходимости приложить холод.

Клещи

Опасны не только как раздражающее насекомое, но и как переносчики болезней. Укус выглядит как красная точка или пятно. Клеща нужно удалить пинцетом, захватив ближе к голове, и обработать место антисептиком.

Блохи

Часто кусают группами. Оставляют небольшие красные пятна с выраженным зудом. Рекомендуется промыть кожу и при необходимости использовать антигистаминные средства.

Клопы

Укусы напоминают цепочку из нескольких красных пятен. Зуд может быть сильным. Обработка схожа с укусами блох.

Пауки

Редко представляют угрозу, но могут вызывать боль, отёк и покраснение. Основное — промыть место укуса, при осложнениях обратиться к врачу.

Не все укусы безобидны. Есть симптомы, требующие срочного вмешательства:

Аллергическая реакция: затруднённое дыхание, отёки, головокружение — вызывайте скорую.

Инфекция: если место укуса воспаляется, появляется жар, выделяется гной — необходима консультация врача.

Болезни от клещей: если спустя несколько дней появляется сыпь, лихорадка, ломота в теле — срочно обратитесь за медицинской помощью.

Репелленты: что выбрать?

Диэтилтолуамид:

Один из самых эффективных, защищает от комаров, клещей и других насекомых. Но может раздражать кожу и оставлять жирный след.

Икаридин:

Менее агрессивный, не пахнет так резко, подходит для детей и чувствительной кожи. Защищает до 6-8 часов.

Дополнительные меры защиты:

Носите закрытую одежду на природе: длинные рукава, брюки, головные уборы.

Устанавливайте москитные сетки дома и в палатках.

Проверяйте тело после прогулок, особенно подмышки, шею, зону за ушами и ноги.

Людям с тяжёлыми аллергиями следует носить с собой автоинъектор эпинефрина (известный под торговой маркой EpiPen).

Лето должно быть временем радости, а не борьбы с укусами. Несколько простых мер — и вы сможете наслаждаться природой, не опасаясь её мелких, но неприятных обитателей. Берегите себя и будьте начеку!

Уточнения

Автоинъектор эпинефрина (известный под торговой маркой EpiPen) — медицинское устройство для введения отмеренной дозы или доз синтетического адреналина (эпинефрина) с помощью автоинъекторной технологии.



Диэтилтолуамид (ИЮПАК: N,N-Диэтилметилбензамид, устаревшее N,N-Диэтилметатолуамид), ДЭТА, англ. DEET, Диэтиламид толуиловой кислоты — органическое химическое соединение, репеллент.

