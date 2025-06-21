Вспышка в Облаке Оорта: загадочная активность далёкой кометы

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Обычно кометы просыпаются, когда подходят ближе к Солнцу. Но в марте 2024 года случилось нечто исключительное: на расстоянии почти 3 миллиардов километров от светила — между орбитами Урана и Нептуна - внезапно активизировалась гигантская комета C/2014 UN271, больше известная как Бернардинелли — Бернштейна.

Фото: Freepik by Designed by Freepik космос

Эта комета — настоящий исполин: её ядро достигает 140 километров в поперечнике, что делает её крупнейшей из когда-либо наблюдавшихся комет из Облака Оорта. До недавнего времени оставалось загадкой, как такие объекты могут проявлять активность на столь большом удалении от Солнца. Теперь у астрономов появился ответ.

Газовые струи на сотни тысяч километров

С помощью радиотелескопов ALMA и обсерватории Las Cumbres (LCO) учёные впервые зарегистрировали мощный выброс угарного газа (CO) из ядра кометы. Это произошло в два этапа — 8 и 17 марта. Анализ показал, что 8 марта излучение исходило в основном от ядра, а спустя девять дней — структура изменилась: пылевая кома практически исчезла, а активность снизилась.

Такой характер вспышек указывает на то, что вещество испаряется неравномерно — на поверхности ядра есть определённые активные участки, а не равномерное испарение со всех сторон, как считалось ранее.

Что скрывает Облако Оорта

Предположительно, миллионы лет назад Солнечная система захватила множество ледяных тел, забросив их на окраину — туда, где царит гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера и Нептуна. Именно там, в Облаке Оорта, "спят" большинство долгопериодических комет, возвращаясь в пределы планет лишь изредка.

Комета Бернардинелли — Бернштейна — один из таких редких гостей. И это её первое приближение к центру Солнечной системы за миллионы лет. Неудивительно, что астрономы пристально следят за ней — ведь она может раскрыть тайны формирования комет и их состава.

Почему угарный газ

Спектральный анализ, проведённый командой Натана Рота из NASA, показал: угарный газ образуется не в результате распада других молекул, а напрямую испаряется с поверхности ядра. Это важное открытие, подтверждающее гипотезу о наличии глубинных запасов CO, законсервированных с момента рождения Солнечной системы.

Активность кометы уже сравнивают с легендарной Хейла — Боппа, хотя последняя была вдвое меньше. И, судя по наблюдениям, в комете Бернардинелли — Бернштейна меньше летучих веществ на поверхности, чем ожидалось.

Что дальше

Чем ближе комета будет подходить к Солнцу, тем ярче и активнее она станет. А вместе с этим учёные получат всё больше данных, чтобы разгадать тайны, скрытые в ледяных телах на краю нашей звёздной системы.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

