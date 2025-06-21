Радио в космосе: почему наши антенны пока бессильны

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Что, если другие цивилизации уже посылают нам сигналы, а мы просто не умеем их различать среди космического шума? Именно с этим вопросом международная команда исследователей обратилась к 27 экзопланетам, на которые возлагаются большие надежды.

Фото: https://commons.wikimedia.org by KKolaczynski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ планета 55 Рака е

Почему именно эти планеты

Все выбранные экзомиры расположены в пределах 2500 световых лет от Земли и периодически проходят по диску своей звезды — так называемые транзиты.

Во время таких транзитов звезда едва заметно тускнеет, и мы можем засечь это изменение с помощью телескопов. По мнению ученых, именно в этот момент может быть удобно отправлять сигналы — ведь экзопланета оказывается ровно напротив Земли.

Одна из них — ад, но мы всё равно её слушаем

HD 108236 e, находящаяся в 210 световых годах, втрое крупнее Земли и в десять раз массивнее. Хотя её поверхность едва ли пригодна для жизни — расстояние до звезды всего 20 млн км — она вошла в список благодаря удачному расположению.

Как именно "слушают" другие миры

Проект Breakthrough Listen использовал радиотелескопы, включая австралийский CSIRO Parkes, чтобы попытаться уловить узкополосные радиосигналы. Это такие сигналы, которые "вещают" на одной частоте или в очень узком диапазоне — именно так транслируются земные радиопередачи. Для сравнения, природные сигналы — например, от молнии — охватывают сразу все частоты.

Что нашли

Ничего. Ни один из 27 миров не выдал признаков техносигналов. Но это не означает, что их нет. Возможно, наши телескопы пока просто не достаточно чувствительны, чтобы поймать инопланетное "привет".

Стоит ли искать дальше

По расчётам, основанным на уравнении Дрейка, маловероятно найти разумную жизнь в радиусе тысячи световых лет. Но наша галактика простирается на 100 тысяч световых лет, а во Вселенной — миллиарды других галактик. Так что пока рано ставить точку в вопросе о разумных инопланетянах.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

