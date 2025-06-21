Россия близка к мировому топу в науке — осталось преодолеть один барьер

Кажется, на горизонте — прорыв: уже к 2030 году Россия может занять место в первой десятке стран мира по объёму научных исследований и разработок. Такой прогноз озвучил Артём Семенихин, партнёр технологической практики компании "Технологии доверия".
"К 2030 году Россия может войти в число топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, сократив отставание от стран-лидеров в наукоемких областях и сфере ИИ. При этом наша страна уже входит в топ-10 государств-лидеров в сфере технологического развития", — отметил он.
На первый взгляд, всё идёт по плану: российские компании уже вложили более 4 миллиардов рублей в цифровую трансформацию — это на 80% больше, чем четыре года назад. Но, как подчеркнул Семенихин, одной только щедрости недостаточно.
"Несмотря на значительные ресурсы, уровень зрелости отечественного рынка пока уступает ведущим странам. Причина — в управлении проектами, компетенциях и методах оценки эффективности", — пояснил эксперт.
Главный барьер — интуитивный подход к управлению и недостаток чётких метрик. Пока отечественные компании ориентируются на ощущения, а не на объективные данные, конкурировать с глобальными лидерами сложно.
Чтобы догнать лучших, необходимо:
Эти и другие вопросы обсуждаются на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
В рамках форума работают:
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.
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