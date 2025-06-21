Россия близка к мировому топу в науке — осталось преодолеть один барьер

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, на горизонте — прорыв: уже к 2030 году Россия может занять место в первой десятке стран мира по объёму научных исследований и разработок. Такой прогноз озвучил Артём Семенихин, партнёр технологической практики компании "Технологии доверия".

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория фармакологии

"К 2030 году Россия может войти в число топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, сократив отставание от стран-лидеров в наукоемких областях и сфере ИИ. При этом наша страна уже входит в топ-10 государств-лидеров в сфере технологического развития", — отметил он.

Инвестиции растут — а зрелость

На первый взгляд, всё идёт по плану: российские компании уже вложили более 4 миллиардов рублей в цифровую трансформацию — это на 80% больше, чем четыре года назад. Но, как подчеркнул Семенихин, одной только щедрости недостаточно.

"Несмотря на значительные ресурсы, уровень зрелости отечественного рынка пока уступает ведущим странам. Причина — в управлении проектами, компетенциях и методах оценки эффективности", — пояснил эксперт.

Что тормозит рост

Главный барьер — интуитивный подход к управлению и недостаток чётких метрик. Пока отечественные компании ориентируются на ощущения, а не на объективные данные, конкурировать с глобальными лидерами сложно.

Чтобы догнать лучших, необходимо:

развивать новые компетенции у специалистов.

внедрять системный подход к управлению портфелем продуктов.

использовать прозрачные метрики зрелости проектов.

Где обсудят будущее

Эти и другие вопросы обсуждаются на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

В рамках форума работают:

Тематическая зона "Территория инноваций".

Пространство национальных брендов "Покупай российское!".

Форум МСП.

Форум креативных индустрий.

Международный молодёжный экономический форум "День будущего".

Площадка "Росконгресс урбан хаб".

Форум "Лекарственная безопасность".

Уточнения

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.

