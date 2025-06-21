Капсулы, которые кормят почву сами — прорыв в удобрениях под Новосибирском

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли сократить количество внесений удобрений до одного раза в сезон — и при этом получить больший урожай? Под Новосибирском найден ответ.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian капсула

Компания "Карбойл" запустила уникальное производство, не имеющее аналогов в мире. Новый препарат создан для капсулирования уже популярных минеральных удобрений — с принципиально иным подходом к удобрению почвы.

"Мы разработали удобрения пролонгированного действия. Они вносятся один раз за сезон и контролируемо высвобождают микроэлементы в тот момент, когда это нужно растениям. Капсулы растворяются полностью, не оставляя в почве полимеры, только питательные вещества", — рассказал директор компании Алексей Быченок.

Из чего сделаны эти капсулы

Основу составляют органоминеральные вещества: гуминовые кислоты, силикат калия и микроэлементы в хелатной форме. При растворении они дополнительно подкармливают почву. Именно это сочетание отличает препарат от всех существующих аналогов. Пока в мире известны только прототипы: в Бразилии, например, используют силикат калия, но без микроэлементов.

Где уже применяют новую технологию

Удобрения компании используют в Новосибирской, Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае и Абхазии. Одновременно компания прорабатывает выход на зарубежные рынки. Производственные мощности — 50 тонн препарата в месяц. Этого хватает, чтобы обработать до 800 тонн удобрений.

Против стресса и капризов природы

Помимо основного продукта, компания разработала ещё одно решение — антистрессовый препарат на основе аминокислот из гороха. Он помогает растениям справляться с экстремальными погодными условиями, что особенно актуально в условиях резких климатических колебаний.

С чего всё началось

Производство стартовало в 2023 году на территории опережающего развития "Линёво". Первый этап обошёлся компании в 40 млн рублей из собственных средств. А в 2024 году был получен патент на инновационную технологию.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

