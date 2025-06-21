Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение из пилатеса подожжёт ваш пресс — если делать его правильно
Цветные коды на шинах: производители их скрывают от глаз
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай

Устройство, которое считает почти со скоростью света — и вот как ему это удаётся

2:02
Наука

Как сократить число ошибок в вычислениях, упростить конструкцию и при этом повысить точность? Ученым Самарского университета имени Королева это удалось — они представили обновлённую версию фотонного вычислителя, способного распознавать изображения почти мгновенно.

Демонстрация эффекта "фотонного сита"
Фото: NASA by William Hrybyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Демонстрация эффекта "фотонного сита"

Что нового

Усовершенствованная фотонная вычислительная система получила не только более высокую точность, но и улучшенную энергоэффективность — примерно на 50%. Это стало возможным благодаря замене амплитудного ввода оптического сигнала на фазовый.

"Применив фазовый ввод, мы убрали некоторые элементы конструкции, связанные с обработкой интенсивности сигнала. Система стала проще и надёжнее", — объясняет профессор кафедры технической кибернетики Роман Скиданов.

Фазовая модуляция позволяет передавать информацию не через интенсивность света, а через фазу волны, что заметно снижает уровень ошибок и повышает стабильность распознавания.

Быстрее нейросетей

Фотонный вычислитель, созданный ещё в 2023 году, уже тогда мог обрабатывать видеопоток в сотни раз быстрее классических цифровых нейросетей.

Секрет — в способности анализировать гиперспектральные данные, где каждый пиксель представляет собой спектр, позволяющий "видеть" больше, чем человеческий глаз или обычные камеры.

Система уверенно распознаёт и классифицирует объекты с точностью до 98% — и делает это практически в реальном времени.

Технология будущего уже здесь

Устройство активно демонстрируется на высоком уровне. Модернизированная версия фотонного вычислителя была представлена на территории технопарка "Саров" в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и других высокопоставленных гостей.

Проект ведётся в рамках программы НЦФМ и финансируется Минобрнауки РФ совместно с госкорпорацией "Росатом".

Уточнения

Фото́ника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного назначения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Еда и рецепты
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут Аудио 
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана
210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра
Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.