Неизвестный объект на орбите? Теперь можно узнать, что это — прямо с Земли

Когда над головой пролетает спутник — кто может точно сказать, что это за объект? Оказывается, теперь это возможно — без выхода в космос.
В одном из российских университетов создана передовая система, позволяющая идентифицировать искусственные космические объекты, находящиеся на низких орбитах — до 2 000 км от Земли. И всё это — с поверхности планеты.
Система сочетает:
Благодаря такой связке, процесс распознавания объектов стал не только максимально точным, но и происходит в реальном времени.
"Это очень важно для понимания, что именно движется у нас по орбитам, так как полной информацией сегодня не обладает никто", — отметил доктор технических наук Анатолий Каляев, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию.
Речь идёт не просто о научном интересе. Сейчас на орбите находятся тысячи спутников, и далеко не все они зарегистрированы и понятны по своему назначению. А это — вопрос безопасности и технологической независимости.
О достижении рассказали в рамках Петербургского международного экономического форума. Каляев подчеркнул, что система — результат работы исследователей именно внутри университета, и аналогов у неё в России нет.
Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
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