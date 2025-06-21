Неизвестный объект на орбите? Теперь можно узнать, что это — прямо с Земли

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда над головой пролетает спутник — кто может точно сказать, что это за объект? Оказывается, теперь это возможно — без выхода в космос.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Уникальная система наблюдения

В одном из российских университетов создана передовая система, позволяющая идентифицировать искусственные космические объекты, находящиеся на низких орбитах — до 2 000 км от Земли. И всё это — с поверхности планеты.

Система сочетает:

Высокоточный оптический телескоп.

Автоматизированную систему наведения и сопровождения.

Аппаратную часть для обработки данных.

Интеллектуальные алгоритмы анализа больших потоков информации.

Благодаря такой связке, процесс распознавания объектов стал не только максимально точным, но и происходит в реальном времени.

Почему это важно

"Это очень важно для понимания, что именно движется у нас по орбитам, так как полной информацией сегодня не обладает никто", — отметил доктор технических наук Анатолий Каляев, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию.

Речь идёт не просто о научном интересе. Сейчас на орбите находятся тысячи спутников, и далеко не все они зарегистрированы и понятны по своему назначению. А это — вопрос безопасности и технологической независимости.

Российская разработка, признанная на ПМЭФ

О достижении рассказали в рамках Петербургского международного экономического форума. Каляев подчеркнул, что система — результат работы исследователей именно внутри университета, и аналогов у неё в России нет.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

