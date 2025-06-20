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Мини-Ледниковый период и резкий спад температуры: вот как изменится погода в России

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Наука

Ученые из Голландии считают, что теплое течение Гольфстрим может остановиться. Это же может привести к глобальному похолоданию.

Зима в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зима в Москве

Исследователи на основе полученных результатов спрогнозировали, какие морозы обрушатся на Европу, если Гольфстрим остановится — даже не полностью, а на 80%. Про европейские зимы можно будет забыть.

Например, в Лондоне столбики термометров опустятся до минус 19 градусов. В Париже будет чуть теплее — минус 18. В Берлине минус 29, а в Осло — минус 48 градусов, сообщает KP. RU.

При этом летние засухи участятся. В России тоже будет изменения, но не такие резкие, отметила доктор наук Елена Касаткина.

Уточнения

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], , официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов, Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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