Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Для того, чтобы вас никогда не заменили нейросети, создатель искусственного интеллекта Джеффри Хинтон, получивший прозвище "Крестный Отец ИИ", посоветовал учиться на сантехника.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Он предупредил о рисках массовой безработицы.

Ученый уверен, что сейчас нужно быть очень квалифицированным сотрудником, чтобы иметь работу, независимую от нейросети.

Выпускников вузов уже массово заменяют роботы. В зоне риска также специалисты сферы юриспруденции и работники колл-центров.

"Лучше всего было бы стать сантехником", — сказал ученый Хинтон.

Он также считает, что спрос на врачей практически безграничен.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

