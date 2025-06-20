Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы

Для того, чтобы вас никогда не заменили нейросети, создатель искусственного интеллекта Джеффри Хинтон, получивший прозвище "Крестный Отец ИИ", посоветовал учиться на сантехника.
Он предупредил о рисках массовой безработицы.
Ученый уверен, что сейчас нужно быть очень квалифицированным сотрудником, чтобы иметь работу, независимую от нейросети.
Выпускников вузов уже массово заменяют роботы. В зоне риска также специалисты сферы юриспруденции и работники колл-центров.
"Лучше всего было бы стать сантехником", — сказал ученый Хинтон.
Он также считает, что спрос на врачей практически безграничен.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.