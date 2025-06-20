Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы

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Наука

Для того, чтобы вас никогда не заменили нейросети, создатель искусственного интеллекта Джеффри Хинтон, получивший прозвище "Крестный Отец ИИ", посоветовал учиться на сантехника.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Он предупредил о рисках массовой безработицы.

Ученый уверен, что сейчас нужно быть очень квалифицированным сотрудником, чтобы иметь работу, независимую от нейросети.

Выпускников вузов уже массово заменяют роботы. В зоне риска также специалисты сферы юриспруденции и работники колл-центров.

"Лучше всего было бы стать сантехником", — сказал ученый Хинтон.

Он также считает, что спрос на врачей практически безграничен.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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