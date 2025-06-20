AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач

Hexagon, мировой лидер в измерительных технологиях, представил на конференции Hexagon LIVE нового гуманоидного робота AEON, созданного совместно с NVIDIA.
Робот предназначен для выполнения промышленных задач — от сканирования объектов (реалити-капчер) и технического осмотра до поддержки операторов.
AEON разработан как универсальный помощник в условиях глобального дефицита рабочей силы (более 50 млн вакансий остаются незаполненными). Он будет применяться в производстве, логистике, автомобильной и аэрокосмической отраслях.
Робот обучается действиям в симуляции с помощью платформы NVIDIA Isaac и работает в реальном времени на базе NVIDIA Jetson Orin. В будущем его оснастят системой NVIDIA IGX Thor для безопасной совместной работы с людьми.
AEON умеет:
Решения Hexagon и NVIDIA позволяют ускорить разработку физического ИИ и сделать цифровые двойники доступными для реального промышленного применения, передает blogs. nvidia.
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