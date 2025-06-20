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Опасность в голосовом сообщении: как мошенники превращают ваши записи в инструмент шантажа

1:42
Наука

Отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям может быть опасной — мошенники способны использовать эти материалы для создания дипфейков и последующего шантажа.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Об этом рассказал эксперт Центра защиты данных группы компаний "Солар" Виталий Петросян в интервью сайту aif. ru.

По его словам, современные технологии и нейросети позволяют злоумышленникам с лёгкостью подделывать аудио и видео, имитируя голос или внешность человека. Причем для создания дипфейка достаточно лишь короткой записи — даже несколько секунд могут оказаться достаточными.

Наибольшему риску подвержены сотрудники организаций, занимающие ответственные должности и имеющие доступ к конфиденциальной информации. С помощью ИИ мошенники могут подделывать голосовые сообщения от имени руководства, фальсифицировать официальные документы и страницы компаний.

"Сотрудники зачастую не могут проверить информацию из-за их высокой нагрузки, особенно если такая информация приходит с пометкой "срочно". Поэтому они невольно становятся уязвимы к кибератакам",- подчеркнул Петросян.

Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует быть крайне осторожным с отправкой голосовых и видеосообщений — особенно "кружков" в Telegram — людям, которым вы не доверяете.

"Не использовать аудио и видео для подтверждения личности или передачи конфиденциальной информации в непроверенных чатах. Даже безобидный "кружочек" может стать материалом для мошенничества, например, социальной инженерии или шантажа", — подытожил эксперт.

Уточнения

Шанта́ж (фр. chantage), в уголовном праве — вымогательство, угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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