Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове

Мозг непрерывно "картографирует" окружающий мир, подобно GPS, посылая электрические сигналы между нейронами — клетками, обеспечивающими мышление, память и движение.
Эти сигналы подчиняются ритмам мозга, таким как тета- и гамма-волны, которые помогают организовать обработку информации.
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и Нидерландов, показало, что нейроны в гиппокампе способны одновременно реагировать на оба типа ритмов. Один нейрон может "переключаться" между одиночными импульсами и сериями всплесков, в зависимости от своих внутренних параметров и текущей мозговой активности. Этот механизм ученые назвали "перекрестным резонансом".
Открытие объясняет, как мозг кодирует информацию о навигации, памяти и поведении, и может помочь в изучении заболеваний, нарушающих мозговые ритмы — например, болезни Альцгеймера, эпилепсии и шизофрении.
Нейроны действуют как "многодиапазонные радиоприемники", одновременно воспринимая несколько сигналов и адаптируя свою активность. Это открывает путь к новым подходам в терапии нейродегенеративных расстройств, передает neurosciencenews.
Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
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