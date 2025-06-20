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Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове

1:18
Наука

Мозг непрерывно "картографирует" окружающий мир, подобно GPS, посылая электрические сигналы между нейронами — клетками, обеспечивающими мышление, память и движение.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Эти сигналы подчиняются ритмам мозга, таким как тета- и гамма-волны, которые помогают организовать обработку информации.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и Нидерландов, показало, что нейроны в гиппокампе способны одновременно реагировать на оба типа ритмов. Один нейрон может "переключаться" между одиночными импульсами и сериями всплесков, в зависимости от своих внутренних параметров и текущей мозговой активности. Этот механизм ученые назвали "перекрестным резонансом".

Открытие объясняет, как мозг кодирует информацию о навигации, памяти и поведении, и может помочь в изучении заболеваний, нарушающих мозговые ритмы — например, болезни Альцгеймера, эпилепсии и шизофрении.

Нейроны действуют как "многодиапазонные радиоприемники", одновременно воспринимая несколько сигналов и адаптируя свою активность. Это открывает путь к новым подходам в терапии нейродегенеративных расстройств, передает neurosciencenews.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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