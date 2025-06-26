Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

У западного побережья Антарктического полуострова учёные обнаружили новый вид рыбы-дракона — Akarotaxis gouldae, прозванную "полосатой рыбой-драконом". Эта глубоководная обитательница морей более 780 000 лет развивалась в изоляции, пережив ледниковые эпохи и сохранив уникальные черты, оставшиеся незамеченными до сих пор.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыба

Отделение от родственников

Рыба дракон отделилась от своего ближайшего предка около 780 000 лет назад, когда ледники покрыли Южный океан. Оставшись изолированными в глубоких морских впадинах, предки этой рыбы приспособились к жизни подо льдом.

Эти рыбы десятилетиями хранились в музейных банках, ошибочно принятые за другой вид. С помощью анализа ДНК и метода временной калибровки мутаций, исследователи подтвердили древнее разделение видов и проследили их эволюционный путь.

Сила музейных архивов

Полосатую рыбу-дракона могли бы до сих пор не распознать, если бы не старые музейные коллекции с образцами и подписями, которые когда-то казались неважными.

Сравнение ДНК с физическими особенностями помогло сопоставить генетические различия с визуальными — в том числе короткой мордой, укороченными челюстями и характерными полосами у предков.

Изоляция как путь к уникальности

Жизнь подо льдом сотни тысяч лет требует исключительной адаптации. Как и другие представители семейства данная особь вырабатывает антифризные гликопротеины — особые молекулы, которые препятствуют образованию льда в тканях.

"Взрослые особи большую часть времени проводят на глубине, выходя на более мелкие участки только для охраны гнёзд",- предполагают учёные.

Их личинки поднимаются ближе к поверхности, где пищи больше, но выше и риски — например, от рыболовных снастей.

Медленный рост и уязвимость

Размножаются эти рыбы очень медленно: в яичниках обнаружено крайне малое число яйцеклеток. Это делает популяцию особенно чувствительной к внешним воздействиям — восстановление после утрат может занять годы или вовсе не произойти.

Почему Антарктический полуостров важен

Все обнаруженные особи полосатой рыбы-дракона обитают в узкой полосе длиной всего 250 миль вдоль западного побережья полуострова. Это один из самых быстро нагревающихся регионов на планете: в 2020 году температура воздуха достигла 64,9 °F — рекорд для региона.

С потеплением климата меняется морская экосистема. Например, количество личинок антарктической серебрянки — ключевого корма для пингвинов и тюленей — резко сокращается при уменьшении продолжительности морского льда.

Опасность коммерческого рыболовства

Коммерческий вылов криля ведётся с помощью тралов, проходящих на глубинах, где обитают личинки крылаток. Проблема в том, что прилов таких личинок практически не контролируется.

"Этот ограниченный ареал в сочетании с низкой репродуктивной способностью и наличием ранних стадий развития на мелководье позволяет предположить, что это уязвимый вид, на который может повлиять промысел криля", — подчёркивают ученые.

Даже несколько сотен незамеченных личинок, попавших в сети, могут свести на нет целый годовой цикл воспроизводства.

Память о корабле

Вид назван в честь научно-исследовательского судна "Лоуренс М. Гулд", завершившего свою миссию в 2024 году после многих лет работы в суровых водах Антарктики.

Исследователи надеются, что открытие данной особи привлечёт внимание к скрытому биоразнообразию Антарктиды и поможет ускорить принятие мер по защите этих уникальных видов от последствий климатических изменений и рыболовной деятельности.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

