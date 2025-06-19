Ведёт не туда? Вот как быстро улучшить работу вашего навигатора

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Точность работы навигатора зависит не только от спутников, но и от того, как настроено ваше устройство.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Современные навигационные системы стали незаменимыми помощниками водителей, особенно в незнакомых районах. Однако около 67% пользователей жалуются на сбои: навигатор может "переносить" вас на несколько километров от реального местоположения. К счастью, чаще всего причина кроется в настройках, которые легко изменить, пишет "Царьград".

Что мешает навигатору работать корректно?

Включенный режим энергосбережения — он отключает важные фоновые службы.

Некорректные разрешения для доступа к геолокации.

Неудачное размещение смартфона в салоне.

Внешние помехи — от подогрева стекол до плотной городской застройки.

Как улучшить точность GPS?

Отключите энергосбережение. Хотя этот режим продлевает работу аккумулятора, он мешает навигатору точно определять ваше местоположение. Для стабильной навигации лучше использовать устройство на полной мощности. Проверьте настройки геолокации. Включите режим "Высокая точность", разрешите постоянный доступ к геоданным для приложений навигации и обновите AGPS-информацию через настройки местоположения. Разместите устройство правильно. Идеально — на держателе у лобового стекла, вдали от тонированных участков. Не стоит прятать телефон в бардачок или подлокотник — это ухудшает приём сигнала. Используйте советы опытных водителей. Если сигнал нестабильный, лучше заранее проложить маршрут, сохранить его офлайн и ориентироваться по карте и визуальным ориентирам. Учитывайте влияние внешних факторов. Металлизированная тонировка и подогрев стёкол могут ослабить GPS-сигнал на 30-40%. В таких случаях помогает установка внешней GPS-антенны.

Применяя эти рекомендации, вы улучшите точность навигации и избежите ситуаций, когда GPS ведет вас совсем не туда, куда надо.

Уточнения

Навига́ция (лат. nāvigātiō, от navigare — «плыть на корабле», от navis — «корабль»): одно из значений: определение местоположения, скорости и ориентации движущихся объектов.



