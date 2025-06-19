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Загадочный череп человека-дракона: что скрывал его генетический материал

1:39
Наука

В 2018 году на северо-востоке Китая из колодца был поднят загадочный череп, получивший прозвище "Человек-дракон".

Череп
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Череп

Его форма не совпадала ни с одним из известных видов древних людей. Теперь ученые сумели выделить из черепа генетический материал и выяснили: он принадлежал денисовцу — таинственной ветви человечества, известной ранее лишь по фрагментам костей.

Это важное открытие, ведь раньше о внешности денисовцев почти ничего не было известно. Череп, возраст которого не менее 146 тысяч лет, позволяет впервые "увидеть лицо" этих древних людей.

Команда под руководством профессора Фу Цяомэй из Китайской академии наук сумела извлечь митохондриальную ДНК из зубного налета — и она совпала с известными образцами денисовцев. Также были найдены белковые маркеры, подтверждающие принадлежность к этой группе.

Ранее некоторые ученые предлагали считать этот череп новым видом — Homo longi, названным в честь реки Хэйлунцзян ("Черный дракон"). Новые данные подтверждают, что это, скорее всего, самый полный ископаемый череп денисовца.

По словам ученых, этот человек имел массивные надбровные дуги, крупные зубы и мозг, сравнимый по объему с мозгом неандертальцев и современных людей. Он выглядел по-человечески — крепко и грубо, но узнаваемо.

Открытие поможет лучше понять эволюцию человека и то, как наши предки сосуществовали и скрещивались с денисовцами, передает CNN.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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