Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезло без следа, чтобы вернуться столетие спустя. На юге Бразилии учёные зафиксировали редчайшее явление — в дикую природу вернулся вид, который считался утраченным с начала XX века. Его появление может навсегда изменить подход к сохранению биоразнообразия.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Следы

Встреча, которую не ожидал никто

Национальный институт окружающей среды Бразилии (INEA) объявил о сенсационном открытии: в парке Кунхамбебе, в штате Рио-де-Жанейро, были обнаружены три особи tapirus terrestris, южноамериканского тапира. Эти животные не появлялись в здешней дикой природе с 1914 года.

Тапир — крупнейшее наземное млекопитающее Южной Америки. Его длина достигает 2,5 метров, вес — до 300 килограммов. У этого копытного животного с необычными пальцами удивительная родословная: он родственник как носорогам, так и зебрам. А за свою важную роль в распространении семян тапир получил прозвище "лесной садовник".

Неожиданные кадры из глубины леса

Открытие стало результатом совместного проекта INEA и горнодобывающей компании Vale. С 2020 года они исследуют биоразнообразие атлантического леса, одного из богатейших и уязвимых экорегионов планеты.

На территории парка были установлены десять камер-ловушек — и именно они зафиксировали поразительное: 108 записей с участием тапиров. Особенно впечатляющим стало видео самки с детёнышем — доказательство того, что в регионе существует устойчивая, способная к размножению популяция.

"До сих пор мы встречали тапиров здесь только в неволе или в рамках программ реинтродукции. А теперь видим диких животных, которые выжили без вмешательства человека", — отмечают исследователи.

Как они скрывались так долго

Учёные теряются в догадках: как столь заметный вид мог оставаться незамеченным в регионе, где плотность населения и антропогенная нагрузка постоянно росли?

Вероятно, животные укрывались в труднодоступных районах парка, где сохранились первозданные участки леса. Это придаёт дополнительную ценность сохранению даже небольших фрагментов природной среды.

Шанс на переосмысление

Южноамериканский тапир официально включён в Красный список исчезающих видов МСОП как уязвимый. Основные угрозы — вырубка лесов и браконьерство.

"Это повторное открытие — важная веха для всего научного сообщества. Оно напоминает, что природа способна нас удивить, если мы дадим ей шанс", — прокомментировал министр окружающей среды и устойчивого развития Бразилии Бернардо Росси.

История возвращения тапира — это не просто редкое природное явление. Это призыв к действиям: пересматривать методы охраны, уважать силу экосистем и верить в их способность к восстановлению.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

