Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезло без следа, чтобы вернуться столетие спустя. На юге Бразилии учёные зафиксировали редчайшее явление — в дикую природу вернулся вид, который считался утраченным с начала XX века. Его появление может навсегда изменить подход к сохранению биоразнообразия.
Национальный институт окружающей среды Бразилии (INEA) объявил о сенсационном открытии: в парке Кунхамбебе, в штате Рио-де-Жанейро, были обнаружены три особи tapirus terrestris, южноамериканского тапира. Эти животные не появлялись в здешней дикой природе с 1914 года.
Тапир — крупнейшее наземное млекопитающее Южной Америки. Его длина достигает 2,5 метров, вес — до 300 килограммов. У этого копытного животного с необычными пальцами удивительная родословная: он родственник как носорогам, так и зебрам. А за свою важную роль в распространении семян тапир получил прозвище "лесной садовник".
Открытие стало результатом совместного проекта INEA и горнодобывающей компании Vale. С 2020 года они исследуют биоразнообразие атлантического леса, одного из богатейших и уязвимых экорегионов планеты.
На территории парка были установлены десять камер-ловушек — и именно они зафиксировали поразительное: 108 записей с участием тапиров. Особенно впечатляющим стало видео самки с детёнышем — доказательство того, что в регионе существует устойчивая, способная к размножению популяция.
"До сих пор мы встречали тапиров здесь только в неволе или в рамках программ реинтродукции. А теперь видим диких животных, которые выжили без вмешательства человека", — отмечают исследователи.
Учёные теряются в догадках: как столь заметный вид мог оставаться незамеченным в регионе, где плотность населения и антропогенная нагрузка постоянно росли?
Вероятно, животные укрывались в труднодоступных районах парка, где сохранились первозданные участки леса. Это придаёт дополнительную ценность сохранению даже небольших фрагментов природной среды.
Южноамериканский тапир официально включён в Красный список исчезающих видов МСОП как уязвимый. Основные угрозы — вырубка лесов и браконьерство.
"Это повторное открытие — важная веха для всего научного сообщества. Оно напоминает, что природа способна нас удивить, если мы дадим ей шанс", — прокомментировал министр окружающей среды и устойчивого развития Бразилии Бернардо Росси.
История возвращения тапира — это не просто редкое природное явление. Это призыв к действиям: пересматривать методы охраны, уважать силу экосистем и верить в их способность к восстановлению.
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