Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матовые губы в прошлом: мерцающий блеск — тренд, который мы все заслужили
Мини-Ледниковый период и резкий спад температуры: вот как изменится погода в России
Не отпускает: как главный герой Как приручить дракона продолжает влиять на жизнь актёра
Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой
Chery Tiggo 9 начали собирать в России — но об этом никто официально не говорит
Соседские кошки забудут дорогу в ваш огород за одну ночь: делимся работающим методом
Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад
С этими котами всегда что-то не так — кажется, эволюция решила немного пошутить
Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины

На волоске от удара: Луна может принять удар, от которого Земля бы не оправилась

2:55
Наука

Если бы этот астероид упал на Землю, последствия были бы катастрофическими — мощность удара сопоставима с сотнями бомб, сброшенных на Хиросиму. Но его цель, похоже, не наша планета.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Угроза с космоса: что показал телескоп Джеймса Уэбба

НАСА опубликовало обновлённые данные о потенциально опасном астероиде, прозванном "убийцей городов". Согласно последним расчётам, вероятность его столкновения с Луной 22 декабря 2032 года выросла — теперь она составляет 4,3%, по сравнению с прежними 3,8%.

Эти уточнённые данные стали возможны благодаря новым наблюдениям, проведённым с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). В мае специалисты использовали экстренное наблюдательное время, чтобы отследить траекторию небесного тела с максимальной точностью в инфракрасном диапазоне.

"По мере поступления новых данных вероятность столкновения будет меняться", — пояснили в НАСА.

Опасен, но не для Земли

Хотя астероид регулярно пересекает орбиту Земли, угрозы для нашей планеты пока нет. Первоначальные расчёты, выполненные в феврале, давали 3,1% шансов на столкновение с Землёй. Однако новые данные полностью исключили такой сценарий.

Луна же оказалась в зоне риска. Астероид размером от 53 до 67 метров — это примерно как высота Пизанской башни — может оставить на её поверхности впечатляющий кратер. При этом разрушений или серьёзных последствий для спутника Земли не предвидится.

Научный шанс века

Некоторые специалисты не скрывают своего энтузиазма.

"Мы скрестили пальцы в ожидании столкновения с Луной", — признался профессор физики и математики в Королевском университете Белфаста Алан Фитцсиммонс.

Сценарий, при котором столкновение действительно произойдёт, может стать бесценным для науки. Наблюдение за моментом удара позволит исследовать структуру поверхности Луны и уточнить модели поведения космических тел при столкновении с астрономическими объектами.

Что дальше

Космический камень уже покидает пределы видимости, направляясь к внешним рубежам Солнечной системы. Однако учёные по-прежнему следят за его движением с помощью наземных телескопов и JWST.

Вес астероида, по оценкам Европейского космического агентства (ESA), достигает четверти миллиона тонн. При падении на Землю он мог бы уничтожить целый город.

Пока же человечество может выдохнуть — и с интересом ждать возможного удара по Луне, который не несёт угрозы, но обещает много нового для науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой
Chery Tiggo 9 начали собирать в России — но об этом никто официально не говорит
Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины
С этими котами всегда что-то не так — кажется, эволюция решила немного пошутить
На волоске от удара: Луна может принять удар, от которого Земля бы не оправилась
Соседские кошки забудут дорогу в ваш огород за одну ночь: делимся работающим методом
Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад
Как ускорить продажу квартиры: секреты, которые скрывают агенты
Цифра, которую нельзя превысить: какой новый потолок на вывоз драгоценных металлов
Средство от блох может убить: как не отравить питомца лечением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.