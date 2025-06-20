На волоске от удара: Луна может принять удар, от которого Земля бы не оправилась

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Если бы этот астероид упал на Землю, последствия были бы катастрофическими — мощность удара сопоставима с сотнями бомб, сброшенных на Хиросиму. Но его цель, похоже, не наша планета.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Угроза с космоса: что показал телескоп Джеймса Уэбба

НАСА опубликовало обновлённые данные о потенциально опасном астероиде, прозванном "убийцей городов". Согласно последним расчётам, вероятность его столкновения с Луной 22 декабря 2032 года выросла — теперь она составляет 4,3%, по сравнению с прежними 3,8%.

Эти уточнённые данные стали возможны благодаря новым наблюдениям, проведённым с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). В мае специалисты использовали экстренное наблюдательное время, чтобы отследить траекторию небесного тела с максимальной точностью в инфракрасном диапазоне.

"По мере поступления новых данных вероятность столкновения будет меняться", — пояснили в НАСА.

Опасен, но не для Земли

Хотя астероид регулярно пересекает орбиту Земли, угрозы для нашей планеты пока нет. Первоначальные расчёты, выполненные в феврале, давали 3,1% шансов на столкновение с Землёй. Однако новые данные полностью исключили такой сценарий.

Луна же оказалась в зоне риска. Астероид размером от 53 до 67 метров — это примерно как высота Пизанской башни — может оставить на её поверхности впечатляющий кратер. При этом разрушений или серьёзных последствий для спутника Земли не предвидится.

Научный шанс века

Некоторые специалисты не скрывают своего энтузиазма.

"Мы скрестили пальцы в ожидании столкновения с Луной", — признался профессор физики и математики в Королевском университете Белфаста Алан Фитцсиммонс.

Сценарий, при котором столкновение действительно произойдёт, может стать бесценным для науки. Наблюдение за моментом удара позволит исследовать структуру поверхности Луны и уточнить модели поведения космических тел при столкновении с астрономическими объектами.

Что дальше

Космический камень уже покидает пределы видимости, направляясь к внешним рубежам Солнечной системы. Однако учёные по-прежнему следят за его движением с помощью наземных телескопов и JWST.

Вес астероида, по оценкам Европейского космического агентства (ESA), достигает четверти миллиона тонн. При падении на Землю он мог бы уничтожить целый город.

Пока же человечество может выдохнуть — и с интересом ждать возможного удара по Луне, который не несёт угрозы, но обещает много нового для науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

