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Новая угроза: микрофоны в колонках и ноутбуках могут шпионить за вами

1:59
Наука

Появилась новая угроза безопасности личных данных и другой персональной информации пользователей интернета.

Умная колонка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Умная колонка

Современные цифровые микрофоны, установленные в ноутбуках и колонках, могут создавать скрытые каналы для утечки конфиденциальной информации.

Международная группа исследователей из США и Японии выявила эту новую угрозу. Злоумышленники могут получать конфиденциальные данные через такие скрытые каналы. Современные цифровые микрофоны, встроенные в ноутбуки и колонки преднамеренно используются для этой цели, сообщает "Царьград" со ссылкой на портал "Нескучные технологии".

MEMS-микрофоны преобразуют звук в цифровые сигналы, которые затем преобразуются в слабые радиосигналы. Эту информацию можно перехватить с помощью медной антенны и чувствительного FM-приемника. В ходе экспериментов исследователи смогли перехватывать звуки через бетонные стены толщиной до четверти метра.

Эксперты подчеркивают особую уязвимость ноутбуков перед такими атаками, обусловленную длинными внутренними проводами, которые могут действовать как антенны.

Помимо этого, использование инструментов искусственного интеллекта улучшает обработку полученных сигналов. Ученые использовали продукты от OpenAI и Microsoft, что позволило достичь высокого качества записи с точностью распознавания цифр на уровне 94,2%, при допущении ошибок в 14% во время транскрибации.

Исследователи рекомендуют применять технические решения для снижения этой угрозы безопасности. Они предлагают пересмотреть архитектуру микрофонов и внедрить искусственные помехи в виде электромагнитного "белого шума". Важно помнить, что уязвимость ноутбуков ставит под угрозу не только личные данные, но и корпоративную безопасность.

Уточнения

Ра́дио (лат. radiare, radio — «испускать, облучать, излучать во все стороны»; radius — «луч»), также радиосвязь — способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн, а также область науки и техники, связанная с изучением физических явлений, лежащих в основе этого способа, и с его использованием для связи, звукового вещания, передачи изображений, сигнализации, контроля и управления, обнаружения различных объектов и определения их местоположения и для других целей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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