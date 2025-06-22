Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты

Впервые астрономы стали свидетелями того, как массивная чёрная дыра уничтожила звезду — и произошло это далеко за пределами центра галактики. Это событие, известное как приливное разрушение (TDE), стало настоящим вызовом представлениям об устройстве Вселенной.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Смертельный танец на окраине

Обычно подобные катастрофы случаются в плотных ядрах галактик, где обитают сверхмассивные чёрные дыры. Но в этот раз всё произошло на самой окраине центрального выступа галактики — в месте, где никто не ожидал увидеть чёрную дыру размером с миллион Солнц.

Когда звезда подошла слишком близко, гравитация чудовища растянула её в длинную светящуюся нить — процесс, который учёные называют "спагеттификацией". Вспышка света от этого события была настолько яркой, что её зафиксировала камера Zwicky Transient Facility, отслеживающая редкие космические явления.

Блуждающие чудовища

Открытие заставляет пересмотреть ключевое убеждение: возможно, такие чёрные дыры не всегда "сидят" в галактических центрах.

Учёные предполагают, что объект мог быть:

ядром карликовой галактики, которую поглощает большая,

или же остатком тройной системы чёрных дыр, выброшенной в результате гравитационного конфликта.

Почему это важно

Это наблюдение даёт надежду на будущее — особенно для миссии LISA, которая будет искать гравитационные волны от слияний подобных объектов. Такие события помогут понять, как галактики сталкиваются, как растут чёрные дыры и почему они могут перемещаться.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Событие приливного разрушения (англ. tidal disruption event, TDE), также известное как вспышка приливного разрушения, — астрономическое явление, которое происходит, когда звезда приближается достаточно близко к горизонту событий сверхмассивной чёрной дыры и разрывается на части приливными силами чёрной дыры, претерпевая спагеттификацию.

