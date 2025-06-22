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Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность

2:05
Наука

Несмотря на расхожее мнение о якобы прогрессивной роли женщин в Древнем Египте, система наследования и устройства семьи демонстрирует классическую патриархальную модель.

рисунок в погребальной камере, Фивы, Египет
Фото: commons.wikimedia by художник погребальной камеры Тота, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рисунок в погребальной камере, Фивы, Египет

Исследования показывают, что приоритет в наследовании имущества и власти отдавался старшему сыну, который часто становился центром семейной структуры и нередко вступал в конфликты с остальными детьми.

Высокопоставленные египтяне заключали брачные контракты, в которых подробно прописывались имущественные условия брака, возможный развод и распределение богатства. Эти документы, хотя и демонстрируют определённую правовую субъектность женщин, в целом подтверждают, что основная власть в семье и доме принадлежала мужчинам. Женщины имели больше прав, чем их современницы в других древних обществах, но их положение напрямую зависело от семейного контекста и роли мужчин.

Историк Ван Гомпел провела анализ брачных контрактов в сочетании с демографическими данными и выявила, что в египетских семьях чаще всего один из взрослых детей оставался в доме родителей. Обычно это был старший сын, который вместе со своей партнёршей становился новым "управляющим" домом. Остальные дети уходили, формируя отдельные хозяйства. Такой порядок обеспечивал устойчивость имущества внутри рода.

Старшие сыновья обладали значительным контролем над домашним хозяйством и ресурсами. Их власть сохранялась и после брака, они принимали решения по семейным делам, а иногда даже определяли судьбу сестёр и младших братьев. Однако в этой системе допускалась и гибкость: дочери могли быть выбраны для продолжения рода, если это диктовали обстоятельства.

Таким образом, миф о "равноправии" женщин в Древнем Египте требует пересмотра. Ван Гомпел показала, что речь скорее шла о функциональной роли женщин в рамках клановой и патриархальной структуры, чем о феминистских практиках.

Уточнения

Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его прекращения, в том числе расторжения.

Патриарха́т (дословно — «власть отца», др.-греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть», также андрархия, андрократия) — форма социальной организации, в которой мужчины (как группа) являются основными носителями политической власти и морального авторитета, осуществляют контроль над собственностью, а отцы или старшие члены мужского пола в семьях обладают лидирующим положением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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