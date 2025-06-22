Зарядка — в прошлом. Учёные из Института науки и технологий DGIST в Южной Корее разработали первый в мире практичный гибридный бета-вольтаический элемент, способный работать десятилетиями без подзарядки и обслуживания.
Секрет — в необычном тандеме: радиоактивный углерод-14 и высокоэффективный перовскит. Квантовые точки из углерода-14 испускают бета-частицы, а перовскит улавливает их и превращает в стабильный электрический ток.
Устройство не требует замены элементов, не боится температуры и полностью безопасно для человека.
Учёным удалось "разогнать" подвижность электронов в устройстве в 56 000 раз по сравнению с обычными батареями. Всё благодаря тонкой настройке кристаллической структуры материалов. В ходе экспериментов устройство стабильно работало более 9 часов без потери мощности.
Новая технология открывает путь к автономным источникам питания:
для медицинских имплантов,
для космических миссий,
для военных систем,
— везде, где заменить аккумулятор сложно или невозможно.
И главное: никаких перегревов, подзарядок, или износа. Это — новая эпоха энергетической автономии.
Дальше — в производство
Результаты опубликованы в журнале Chemical Communications. Команда уже работает над планом по коммерциализации технологии. Учёные уверены — эта разработка станет основой для устойчивой энергетики будущего, где автономность и безопасность будут стоять на первом месте.
Перовски́т — сравнительно редкий для поверхности Земли минерал, титанат кальция. Эмпирическая формула: CaTiO3. Был впервые обнаружен в 1839 году на Урале; назван в честь русского государственного и военного деятеля сенатора Льва Перовского.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.