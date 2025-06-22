Дом без розеток — это реально: новый источник энергии работает сам по себе

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Зарядка — в прошлом. Учёные из Института науки и технологий DGIST в Южной Корее разработали первый в мире практичный гибридный бета-вольтаический элемент, способный работать десятилетиями без подзарядки и обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Как это возможно

Секрет — в необычном тандеме: радиоактивный углерод-14 и высокоэффективный перовскит. Квантовые точки из углерода-14 испускают бета-частицы, а перовскит улавливает их и превращает в стабильный электрический ток.

Устройство не требует замены элементов, не боится температуры и полностью безопасно для человека.

Главное — скорость

Учёным удалось "разогнать" подвижность электронов в устройстве в 56 000 раз по сравнению с обычными батареями. Всё благодаря тонкой настройке кристаллической структуры материалов. В ходе экспериментов устройство стабильно работало более 9 часов без потери мощности.

Где это будет работать

Новая технология открывает путь к автономным источникам питания:

для медицинских имплантов,

для космических миссий,

для военных систем,

— везде, где заменить аккумулятор сложно или невозможно.

И главное: никаких перегревов, подзарядок, или износа. Это — новая эпоха энергетической автономии.

Дальше — в производство

Результаты опубликованы в журнале Chemical Communications. Команда уже работает над планом по коммерциализации технологии. Учёные уверены — эта разработка станет основой для устойчивой энергетики будущего, где автономность и безопасность будут стоять на первом месте.

Уточнения