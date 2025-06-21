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Космическая спектроскопия раскрывает угрозы побережью Калифорнии

2:02
Наука

НАСА с помощью инструмента EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) выявило признаки токсичного загрязнения у побережья Южной Калифорнии. Это стало возможным благодаря технологии гиперспектральной визуализации с орбиты, обеспечившей уникальный взгляд на экологическую угрозу, недоступный для традиционных спутников.

Лагуна-Бич, Южная Калифорния
Фото: commons.wikimedia by inkknife_2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лагуна-Бич, Южная Калифорния

Находясь на высоте около 400 километров над Землёй, EMIT анализирует отражённый солнечный свет, расщепляя его на сотни спектральных полос. Такая детализация позволяет учёным точно идентифицировать молекулярные сигнатуры — в данном случае, пигменты цианобактерий, в частности фикоцианин. Это вещество может вызывать у людей тошноту и поражать здоровье морских организмов.

Открытие стало неожиданным результатом: изначально EMIT был запущен в 2022 году для изучения минеральной пыли и её роли в климатических процессах. Однако возможности спектроскопии позволили расширить область применения технологии. Оказалось, что EMIT может успешно фиксировать загрязнители, которые традиционные спутники зачастую "не видят" из-за слабых визуальных признаков.

Данные EMIT были сопоставлены с наземными испытаниями, которые также обнаружили фикоцианин в пробах воды. Таким образом, технология подтвердила свою эффективность в качестве дополнения к классическим методам мониторинга водных экосистем. Это особенно актуально для сильно загрязнённых участков, где отбор проб требует значительных затрат времени и ресурсов.

Помимо мониторинга качества воды, гиперспектральная визуализация с орбиты уже применяется в сельском хозяйстве, лесоуправлении и при изучении климатических изменений. Потенциал EMIT как средства оперативной экологической диагностики огромен, особенно в условиях растущей нагрузки на прибрежные зоны.

Уточнения

Цианобакте́рии или сине-зелёные во́доросли, или циане́и (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — отдел крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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