Корабль капитана Кука: научная сенсация или преждевременный вывод

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Австралийского национального морского музея заявили, что им удалось подтвердить местонахождение обломков легендарного судна капитана Джеймса Кука — "Endeavour", у побережья американского Род-Айленда.

Фото: commons.wikimedia by Dennis4trigger is licensed under GNU Free Documentation License корабль Джеймса Кукв Endeavour, реплика

Это открытие стало результатом многолетних подводных исследований и может стать одним из важнейших археологических событий последних десятилетий. По данным исследователей, судно затонуло в ходе Американской войны за независимость.

Однако заявление музея вызвало разногласия. Представители проекта морской археологии штата Род-Айленд, участвовавшие в раскопках, обвинили австралийских коллег в нарушении научных протоколов и поспешной политизации темы. Директор RIMAP подчеркнул, что, хотя доказательства убедительны, они всё ещё не являются окончательными и требуют дальнейшего анализа.

История корабля началась в 1764 году, когда судно, тогда носившее имя "Граф Пембрук", было построено в Великобритании. В 1768 году его переименовали и отправили в экспедицию под командованием Кука. Плавание, сочетавшее научные и геополитические цели, включало астрономические наблюдения, картографирование южных морей и поиски мифического "Великого Южного континента".

Со временем "Endeavour" стал символом эпохи Просвещения, научного любопытства и расширения Британской империи. Он имеет глобальное значение не только для морской истории, но и для современной культурной памяти. Однако это наследие — неоднозначное: для коренных народов Австралии и других колонизированных территорий корабль символизирует начало разрушительных колониальных процессов.

Сегодня "Endeavour" остаётся объектом международного спора и размышлений о роли науки, власти и империи. В свете этого Австралийский музей призвал к срочной консервации фрагментов судна, чтобы сохранить не только артефакты, но и память — со всеми её противоречиями.

Уточнения