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Корабль капитана Кука: научная сенсация или преждевременный вывод

2:09
Наука

Учёные из Австралийского национального морского музея заявили, что им удалось подтвердить местонахождение обломков легендарного судна капитана Джеймса Кука — "Endeavour", у побережья американского Род-Айленда.

корабль Джеймса Кукв Endeavour, реплика
Фото: commons.wikimedia by Dennis4trigger is licensed under GNU Free Documentation License
корабль Джеймса Кукв Endeavour, реплика

Это открытие стало результатом многолетних подводных исследований и может стать одним из важнейших археологических событий последних десятилетий. По данным исследователей, судно затонуло в ходе Американской войны за независимость.

Однако заявление музея вызвало разногласия. Представители проекта морской археологии штата Род-Айленд, участвовавшие в раскопках, обвинили австралийских коллег в нарушении научных протоколов и поспешной политизации темы. Директор RIMAP подчеркнул, что, хотя доказательства убедительны, они всё ещё не являются окончательными и требуют дальнейшего анализа.

История корабля началась в 1764 году, когда судно, тогда носившее имя "Граф Пембрук", было построено в Великобритании. В 1768 году его переименовали и отправили в экспедицию под командованием Кука. Плавание, сочетавшее научные и геополитические цели, включало астрономические наблюдения, картографирование южных морей и поиски мифического "Великого Южного континента".

Со временем "Endeavour" стал символом эпохи Просвещения, научного любопытства и расширения Британской империи. Он имеет глобальное значение не только для морской истории, но и для современной культурной памяти. Однако это наследие — неоднозначное: для коренных народов Австралии и других колонизированных территорий корабль символизирует начало разрушительных колониальных процессов.

Сегодня "Endeavour" остаётся объектом международного спора и размышлений о роли науки, власти и империи. В свете этого Австралийский музей призвал к срочной консервации фрагментов судна, чтобы сохранить не только артефакты, но и память — со всеми её противоречиями.

Уточнения

Джеймс Кук (англ. James Cook; 27 октября [7 ноября] 1728, Мартон, Йоркшир, Англия — 14 февраля 1779, остров Гавайи) — британский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества (1776) и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана (в 1768—1771, 1772—1775 и 1776—1779 годах).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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