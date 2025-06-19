Кровавая Мэри изменила судьбу монархии за 9 дней

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Царствование Марии I Тюдор, вошедшей в историю под прозвищем «Кровавая Мэри», стало одним из самых напряжённых и жестоких эпизодов английской монархии.

Фото: commons.wikimedia by Modris Putns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тауэр, Лондон

Восшествие Марии на престол в 1553 году положило начало правлению, отмеченному религиозной нетерпимостью, борьбой за власть и преследованиями. Стремясь вернуть Англию к католицизму и Риму, она вступила в открытое противостояние с протестантами и даже собственной семьёй.

После смерти юного короля Эдуарда VI, сына Генриха VIII и брата Марии, началась борьба за престол. Эдуард в своём «Замысле о престолонаследии» исключил из линии наследования и Марию, и Елизавету, передав право на трон протестантке Джейн Грей — внучке Марии Тюдор, младшей сестры Генриха VIII. Джейн, будучи пешкой в руках амбициозных родственников, не смогла удержать корону. Народная поддержка Марии оказалась решающей.

Проницательная Мария действовала стремительно: скрывшись в Восточной Англии, она обратилась с посланием к Тайному совету, заявив о своих правах, подкреплённых волей Генриха VIII и актами парламента.

"Милорды, мы приветствуем вас и получили верное известие о том, что наш дорогой брат король и покойный суверенный лорд отошел к Богу... относительно короны и управления этим королевством Англии... что было предоставлено актом парламента и завещанием и последней волей нашего дорогого отца... королевство знает и весь мир знает".

В день, когда Джейн была провозглашена королевой, Мария уже начала организовывать сторонников. Общественное мнение, легитимность и армия были на её стороне. Через девять дней Совет отрёкся от Джейн, которую отправили в Тауэр вместе с мужем лордом Дадли и его братьями. Из-за её подписи как "королевы" была признана в государственной измене и в 1554 году обезглавлена.

Правление Марии сопровождалось волной репрессий: дворяне-протестанты были изгнаны, среди них — Кэтрин Ноллис, внебрачная дочь Генриха VIII. Её и других преследовали за убеждения и связи с Елизаветой, которая также жила в страхе быть заключённой в Тауэр. Тем не менее, несмотря на тиранию, именно этот мрачный период закалил будущую королеву Елизавету I.

Уточнения

Мари́я I ( data-wikidata-property-id="P569">18 февраля 1516, дворец Плацентия, Лондон — 17 ноября 1558, Сент-Джеймсский дворец, Лондон) — первая коронованная королева Англии и Ирландии с 1553 года, королева-консорт Испании с 16 января 1556 года, старшая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской. Также известна как Мария Кровавая (или Кровавая Мэри, англ. Bloody Mary), Мария Католичка.



Джейн Грей (англ. Lady Jane Grey, 1537 — 12 февраля 1554), в браке с 25 мая 1553 года Джейн Дадли (Jane Dudley) — некоронованная королева Англии с 10 по 19 июля 1553 года, в народном предании — «королева девяти дней».



Елизаве́та I Елизаве́та Тюдо́р (англ. Elizabeth I; 7 сентября 1533, Гринвич — 24 марта 1603, Ричмонд) — королева Англии и Ирландии с 1558 года (коронована в 1559 году), последний монарх Британских островов из дома Тюдоров, 44-летнее царствование которой составило самостоятельный период в истории страны, известный под её именем.

