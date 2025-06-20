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Археологи в восторге: загадка резьбы на скале может открыть новую страницу истории

1:53
Наука

Недалеко от городка Вава в Канаде была обнаружена уникальная находка — резьба на скале с руническими символами и изображением лодки, которая может пролить свет на малоизвестную страницу шведского присутствия в Северной Америке.

камень
Фото: https://commons.wikimedia.org by Xauxa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
камень

Камень содержит 255 рун алфавита Футарк, изображение лодки с 16 фигурами и 14 крестами, предположительно символизирующих духовное или миссионерское значение.

Археологи Дэвид Гадзала и Райан Примроуз занимаются изучением этого загадочного памятника. Примроуз впервые получил фотографии камня семь лет назад, но только недавно осознал масштаб исторической важности находки. Он заявил, что руны формируют текст "Отче наш" на древнешведском языке — редкий пример религиозной резьбы за пределами Европы.

По предварительной оценке, резьба может относиться к первой половине XIX века. Именно в этот период Компания Гудзонова залива активно нанимала шведских рабочих для работы в Канаде. Лодка с фигурами может отражать не только транспортную реальность той эпохи, но и духовное путешествие, символ веры или выживания в новых, суровых условиях.

Несмотря на предварительные выводы, происхождение резьбы остаётся загадкой. Кто именно оставил её? Является ли она личным обетом, посланием или формой коллективной памяти? Эти вопросы только начинают получать ответы.

Примроуз намерен придать месту официальный статус исторической достопримечательности. Он уже работает над мерами по сохранению памятника и созданию инфраструктуры для туристов и исследователей. Открытие может стать не только значимым элементом местной истории, но и международным объектом интереса.

Уточнения

Фу́тарк — общее наименование германских и скандинавских рунических алфавитов. Слово происходит от «сквозного» чтения первых шести букв старшего рунического алфавита: f, u, þ, a, r, k.

Компания Гудзонова залива (англ. Hudson's Bay Company, HBC; до 1870-х годов переводилось Гудсонбайская компания) — самая старая торговая корпорация в Северной Америке и одна из старейших в мире, единственная дожившая до наших дней колониальная компания. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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