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Морские слизни, рыбы-призраки и живые вулканы: как выглядит конец океана

2:36
Наука

Мировой океан изучен хуже, чем дальний космос — и это не преувеличение. Причина в том, что он меняется не только по ширине и длине, но и по глубине. С каждым километром вниз вода становится холоднее, темнее и страшнее. А обитатели — всё чуднее.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Нейстон: микромир у поверхности

Самый верхний слой — это всего метр глубины. Здесь царит микрожизнь: водоросли, планктон, личинки и крошечные рачки. Но и странности есть. Например, улитки-парусники, морские слизни, похожие на космические корабли, и голубой дракон — красивая, но ядовитая штука.

Фотическая зона: свет, жизнь и быстрые рыбы

До 200 метров — это фотическая зона. Здесь обитает 90% морских существ. Кальмары, акулы, киты, черепахи — всё знакомое по документалкам. Животные мигрируют: днём вниз, ночью — ближе к поверхности. А ещё сюда заглядывают гости из темноты.

Сумеречная зона: тьма сгущается

На глубине от 200 до 1000 метров света мало. Фотосинтез невозможен, а всё питание — это то, что осыпается сверху. Температура, солёность и кислород здесь нестабильны. Обитают в основном гастролёры и хищники-засадники: удильщики, топорики, кальмары.

90% рыб здесь — светящиеся анчоусы. Их так много, что приборы путают их со дном.

Батиаль: царство прозрачных монстров

Глубже 1000 метров начинается стабильная тьма. Всё, что здесь живёт — полупрозрачно, медлительно и экономит каждую калорию. Некоторые изоподы напоминают мокриц размером с тарелку. А пеликановидные угри могут распахнуть пасть почти на всю голову.

Абиссаль: пустыня праха

Тут уже почти ничего нет. Органика опадает в виде глубоководного снега и образует пепельный слой. Кислорода мало, пищи — ещё меньше. Лишь редкие слизни и рыбы иногда появляются в этой мрачной зоне.

Дно: оазисы на безжизненном поле

И всё же даже здесь жизнь цепляется за каждую крупинку. Есть черви, ракообразные, морские пауки и даже моноплакофоры — существа, которых считали вымершими 300 млн лет назад. У геотермальных источников креветки лежат слоями, как в банке. Шаг в сторону — и снова тьма.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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