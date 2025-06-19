Марианская впадина шепчет скрежетом: почему учёные боятся её больше, чем космос

Если бросить Эверест в Марианскую впадину, он скроется с головой — с запасом. Это место глубиной 11 034 метра давно стало источником страхов, мифов и сенсаций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный водопад

Марианская впадина — не просто впадина, а целый подводный мир с вулканами, живыми "монстрами" и давлением, которое раздавит любой подводный аппарат, не говоря уж о человеке. Давление здесь в 1100 раз выше, чем на поверхности Земли.

Страшилки, которые оказались правдой

В 1957 году советский "Витязь" доказал: на дне действительно есть жизнь. Это перевернуло научные представления: как организмы выдерживают такую нагрузку?

"Ёж" — так ласково назвали аппарат США, погружённый в 1995 году. Его резко подняли на поверхность после того, как трос оказался как подпиленный, а сам корпус — смят. Никто не понял, что это было: глубоководное существо, техногенная аномалия или нечто пострашнее.

А в 2012 году на дно спустился режиссёр Джеймс Кэмерон. Он провёл в бездне около трёх часов, а вернувшись, признался: "Это была самая одинокая точка на Земле".

Кому здесь уютно

На дне живут моллюски, электрические рыбы и даже амёбы размером с палец. Есть и гидротермальные источники с температурой до 450 °C, и вулкан Дайкоку, в котором кипит сера.

А ещё был найден зуб, возможно, принадлежащий существу весом под 100 тонн — и кое-кто до сих пор считает, что мегалодоны всё ещё живы.

Чем это место цепляет

Впадина охраняется как национальный памятник США — рыбачить здесь запрещено, но над ней можно свободно плавать. Главное — хорошая погода и визы: большинство островов поблизости — под юрисдикцией США.

Марианская впадина не спешит раскрывать все свои тайны. И, возможно, самые жуткие из них ещё впереди.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

