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Умереть красиво? Только не в космосе: где смерть самая быстрая, а где — мучительная

2:49
Наука

Вам кажется, что Земля бывает суровой? Поверьте, по меркам Солнечной системы она — заботливая мама, дающая хотя бы шанс. Остальные планеты? Они не церемонятся. Каждая из них — это смертельная ловушка, готовая уничтожить вас с художественным изяществом.

Солнечная система
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечная система

Вот как выглядела бы ваша смерть на каждой из них:

Меркурий: сварка по-живому или криокамера

Утром — +430°C, ночью — -180°C. Нет атмосферы, нет воздуха, нет шансов. Вас либо зажарит мгновенно, либо превратит в ледяной обломок.

Причина смерти: экстремальные перепады температуры.

Венера: раздавит, сожжёт и задушит — одновременно

Атмосфера из углекислого газа, давление — как на дне океана, температура — +475°C. Добавьте кислотные облака. Смерть быстрая, многослойная и без права на последнее слово.

Причина смерти: удушье, сгорание и давление.

Земля: ваш шанс, но не без риска

Земля добра — даёт выбор. Здесь можно умереть по сотне причин: природных, случайных или глупо-человеческих. Но, в отличие от других планет, у вас есть шанс побороться.

Причина смерти: по желанию (и не только вашему).

Марс: удушье с заморозкой

Выглядит выживаемо, но атмосфера — всего 1% от земной. Ваша кровь вскипит, лёгкие сожмутся, а после — медленное замерзание. Красная планета — красный свет жизни.

Причина смерти: удушье и гипотермия.

Сатурн: ветер 1800 км/ч и мясорубка из давления

Нет твёрдой поверхности, только бушующие газы. Вас закрутит, сожмёт, разорвёт — и всё это под симфонию его великолепных колец.

Причина смерти: штормы и давление.

Юпитер: падение в бездну и радиация

Вы падаете в штормовое пекло без дна. Давление раздавит, а радиация — прожарит изнутри. Ни одна часть вас не уцелеет.

Причина смерти: смертельное давление и радиация.

Уран: холод и метан

Тонко и жестоко: выдохнули — и всё. Метан и водород вас задушат, затем придёт холод в -224°C. Смерть без драмы, но бескомпромиссная.

Причина смерти: токсичность и холод.

Нептун: ветер со скоростью звука

Ветер 2000 км/ч сорвёт с вас даже кожу души. Потом вас заморозит, а остатки тела задавит давление. По красоте — без лишнего шума.

Причина смерти: сверхзвуковой ураган и мороз.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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