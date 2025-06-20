Как еноты и медведи помогают победить болезнь Лайма

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Клещевые заболевания, включая болезнь Лайма, продолжают стремительно распространяться, но наука не стоит на месте — исследователи разрабатывают новые методы борьбы с этой угрозой.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Одной из ключевых инициатив в этом направлении стала уникальная лаборатория в Ричмонде (штат Вирджиния), в которой собрана крупнейшая в мире коллекция сывороток крови диких животных.

На первом этаже лаборатории хранятся промышленные морозильные камеры, доверху заполненные тонкими пластиковыми трубочками. Внутри — сыворотка крови, собранная у сотен видов животных: опоссумов, енотов, чёрных медведей, койотов, стервятников и других представителей североамериканской фауны. Эти образцы представляют собой настоящую генетическую карту борьбы с клещевыми патогенами.

Создание этой коллекции — дело всей жизни молекулярного биолога Ричарда Маркони из Университета Содружества Вирджинии. На протяжении десятилетий он и его команда отслеживают, как различные виды животных взаимодействуют с возбудителями клещевых инфекций. Практически каждый образец в коллекции содержит бактерии рода Borrelia, вызывающие болезнь Лайма.

Исследования позволяют учёным не только отслеживать эволюцию возбудителей, но и разрабатывать потенциальные вакцины, тесты и методы профилактики для людей и домашних животных. Сравнительный анализ сывороток помогает выяснить, какие виды животных становятся "резервуарами" инфекции, а какие могут обладать естественной устойчивостью.

В условиях, когда ареалы клещей расширяются из-за изменения климата, подобные научные инициативы становятся особенно важными. Коллекция в Ричмонде может сыграть решающую роль в создании стратегии, направленной на сдерживание роста заболеваемости и предотвращение новых вспышек.

Уточнения

Боле́знь Ла́йма (клещево́й боррелио́з, или Лайм-боррелиоз) — трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia.

