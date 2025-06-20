Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгодная покупка с сюрпризом: когда авто из Беларуси превращается в проблему
Как ножом резало: экс-солистка Тату рассказала о страданиях сына при разводе
Урожай в безопасности: как сохранить овощи и фрукты без погреба
Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться
Думаешь, он просто боится — а это тревожный сигнал: что характер собаки показывает с первых дней
Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно
Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса
Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин
Забудьте про скучные рулетики: 10 нестандартных способов свернуть блины и удивить гостей подачей

Как еноты и медведи помогают победить болезнь Лайма

1:59
Наука

Клещевые заболевания, включая болезнь Лайма, продолжают стремительно распространяться, но наука не стоит на месте — исследователи разрабатывают новые методы борьбы с этой угрозой.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Одной из ключевых инициатив в этом направлении стала уникальная лаборатория в Ричмонде (штат Вирджиния), в которой собрана крупнейшая в мире коллекция сывороток крови диких животных.

На первом этаже лаборатории хранятся промышленные морозильные камеры, доверху заполненные тонкими пластиковыми трубочками. Внутри — сыворотка крови, собранная у сотен видов животных: опоссумов, енотов, чёрных медведей, койотов, стервятников и других представителей североамериканской фауны. Эти образцы представляют собой настоящую генетическую карту борьбы с клещевыми патогенами.

Создание этой коллекции — дело всей жизни молекулярного биолога Ричарда Маркони из Университета Содружества Вирджинии. На протяжении десятилетий он и его команда отслеживают, как различные виды животных взаимодействуют с возбудителями клещевых инфекций. Практически каждый образец в коллекции содержит бактерии рода Borrelia, вызывающие болезнь Лайма.

Исследования позволяют учёным не только отслеживать эволюцию возбудителей, но и разрабатывать потенциальные вакцины, тесты и методы профилактики для людей и домашних животных. Сравнительный анализ сывороток помогает выяснить, какие виды животных становятся "резервуарами" инфекции, а какие могут обладать естественной устойчивостью.

В условиях, когда ареалы клещей расширяются из-за изменения климата, подобные научные инициативы становятся особенно важными. Коллекция в Ричмонде может сыграть решающую роль в создании стратегии, направленной на сдерживание роста заболеваемости и предотвращение новых вспышек.

Уточнения

Боле́знь Ла́йма (клещево́й боррелио́з, или Лайм-боррелиоз) — трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Туризм
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список Аудио 
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут
Еда и рецепты
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Ласка важнее витаминов: неожиданный секрет кошачьего здоровья
Не помню, что происходило: Летучая рассказала о гипнозе цыганки, укравшей все её деньги
Сарай больше не про лопаты: вот что делают дачники и вызывают зависть у соседей
Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине
Подо льдом скрывалась целая долина: в Антарктиде нашли мир, которому 30 миллионов лет
Питомец стал другим: поведение, которое говорит о скрытом стрессе
Зелёная стрелка, штраф и недоумение: как работает самый странный сигнал
Забудьте о 10 000 шагов в день: японская ходьба – новый вирусный тренд
Ставка 8% — новый шаг для сельхозпроизводителей: техника станет доступнее
Криштиану Роналду и истинные сокровища Мадейры: узнайте, что вас ожидает на этом острове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.