Прыгающие гены: генетический хаос или инструмент будущего

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Учёные обнаружили "прыгающие гены”, способные вмешиваться в процесс деления клеток и редактировать человеческую ДНК. Эти элементы, известные как ЛИНИЯ-1 (LINE-1), составляют примерно 20% человеческого генома и обладают уникальной способностью копировать и вставлять себя в новые участки ДНК.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ученый

Как ретровирус, ЛИНИЯ-1 использует свою РНК для создания копии, которая затем превращается обратно в ДНК и встраивается в геном. Благодаря этой способности, элементы LINE-1 классифицируются как ретротранспозоны — "мобильные” генетические фрагменты, которые передвигаются по геному.

Этот процесс имеет серьёзные последствия для здоровья. Когда LINE-1 случайно внедряется в критически важные гены, это может привести к нейродегенеративным заболеваниям, развитию раковых клеток и даже ускорению процессов старения. Однако в эволюционном контексте такие механизмы обеспечивают разнообразие и изменения, влияя на развитие видов.

Самое удивительное открытие связано с тем, как LINE-1 проникает в ядро клетки. Оказалось, что во время деления клетки LINE-1 формирует конденсаты — плотные кластеры из РНК и белка ORF1p. Эти структуры удерживаются на ДНК, облегчая встраивание новой генетической информации.

Полученные данные открывают перспективы для разработки новых подходов в медицине. Исследователи полагают, что понимание механизма действия LINE-1 может привести к созданию терапий, блокирующих их активность и предотвращающих генетические мутации. Более того, изучение конденсатов LINE-1 может лечь в основу создания новых систем доставки РНК в нужные участки ДНК — аналогов высокоточной генной терапии.

Таким образом, "прыгающие гены” перестают быть случайным фактором мутаций и становятся объектом пристального научного интереса — как угроза, так и потенциальный инструмент в борьбе с заболеваниями.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

