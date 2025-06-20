Никаких лекарств и химии: медицина меняет тактику и ставит ловушки для бактерий на наноуровне

Вы когда-нибудь задумывались, почему бактерии так быстро обживаются на катетерах и других пластиковых медустройствах? Ответ прост: они образуют биоплёнки — настоящие "города" из слизи, защищающие микробы от иммунной системы и антибиотиков.
Но исследователи из Университета Ноттингема нашли способ разрушить эти микрогорода — ещё до их появления.
Всё дело в особых микроскопических узорах на поверхности пластика. Учёные протестировали более 2000 различных форм, нанося их на полиуретан и другие распространённые медицинские материалы. Секрет оказался в миниатюрных бороздках и выступах, которые буквально "обманывают" бактерии.
Когда бактерии попадают в такие углубления, они ошибочно воспринимают поверхность как "неподходящую" для жизни и начинают выделять вещество, препятствующее прикреплению. В результате биоплёнка не формируется, а иммунная система легко избавляется от отдельных бактерий.
Команда под руководством профессоров Пола Уильямса и Моргана Александера использовала машинное обучение, чтобы среди тысяч форм выделить наиболее эффективные. Им удалось создать поверхность, которую бактерии буквально ненавидят — без использования антибиотиков.
"Ранее мы пробовали внедрять антибиотики в материалы, но это порождало устойчивые штаммы. Мы пошли другим путём — изменили сам ландшафт поверхности, чтобы бактериям не захотелось оседать", — говорит профессор Уильямс.
В отличие от антимикробных покрытий, эти микроповерхности легко наносить на уже существующие материалы. Это значит, что технология может быть внедрена без масштабных переработок — и спасти миллионы пациентов от госпитальных инфекций.
"Мы не просто мешаем бактериям цепляться — мы помогаем иммунитету их добивать. Это может существенно снизить количество инфекций и расходы здравоохранения", — подчёркивает профессор Александер.
Кате́тер (от греч. "зонд" нем. Katheter ← лат. catheter ← др.-греч. καθετήρ "то, что спускают") — изделие медицинского назначения в виде полой трубки, предназначенное для соединения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения, введения в них лекарств (диагностических, лечебных), промывания, или проведения через них хирургических инструментов.
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