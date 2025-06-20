В лаборатории обнаружили нечто невозможное: бактерии и запутанность

Кажется невероятным, но вполне вероятно, что бактерии способны участвовать в квантовых процессах. Если подтвердится — это изменит наши представления о границах живого и нематериального мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID Бактерии

Свет, зеркала и микроорганизмы

В эксперименте ученые использовали фотосинтетические бактерии и направляли на них отдельные фотоны. Между двумя крошечными зеркалами, разделёнными микроскопическим расстоянием, происходил любопытный процесс: свет не просто отражался, а, по всей видимости, вступал в сложное взаимодействие с живыми организмами.

Согласно корпускулярно-волновой теории, фотон может быть одновременно и частицей, и волной. И вот, некоторые фотоны в ходе эксперимента выглядели так, будто одновременно проникали в бактерии и не взаимодействовали с ними вовсе.

Запутались… бактерии

Этот феномен напоминает квантовую запутанность — явление, при котором две частицы оказываются настолько тесно связаны, что изменение одной мгновенно влияет на другую, независимо от расстояния. Учёные полагают, что аналогичная связь могла возникнуть между фотоном и живой клеткой.

"Энергетические уровни в установке, вероятно, указывают на запутанность между фотоном и бактерией", — отмечается в исследовании.

Где скепсис

Конечно, скептицизм пока уместен. Сам эксперимент требует повторения: только воспроизведение и независимая верификация подтвердят реальность наблюдаемого явления. Исследователи также признают, что в текущей работе не проводилось раздельного измерения энергии зеркал и бактерий — а это необходимо для однозначного доказательства запутанности.

Если это правда…

Если же всё подтвердится, наука впервые зафиксирует участие живой формы в чисто квантовом процессе — до сих пор это было привилегией субатомных частиц. Для биофизики, квантовой механики и философии жизни — это настоящий прорыв.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов.

