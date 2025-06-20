Кости из банки оказались монстром: что обнаружили палеонтологи

Всё началось с коробки, забытой почти два десятилетия. В 2005 году на территории национального памятника Grand Staircase-Escalante в штате Юта археологи обнаружили фрагменты скелета. Тогда они не вызвали особого интереса — находку обозначили просто как "ящерица" и отправили на хранение в Музей естественной истории Юты.
Спустя почти 20 лет, палеонтолог Хэнк Вулли случайно наткнулся на эти кости во время инвентаризации. Он сразу понял: перед ним нечто особенное.
"Я открыл банку с надписью "ящерица" и увидел фрагментарный скелет. Я подумал: ого, это кое-что интересное", — вспоминает учёный.
Новое существо получило имя Bolg amondol — в честь гоблина из "Хоббита" и сочетания эльфийских слов Толкина: "Amon" (холм) и "Dol" (голова). Всё из-за массивного, шлемообразного черепа, защищённого костяной бронёй.
Этот ящер длиной до одного метра, размером с современного варана, принадлежит к группе монстрозавров — древних родственников ядовитых хиломонстров.
Его зубы были острыми, кожа — бугристой и плотной, а образ жизни — хищническим: он мог охотиться на насекомых, мелких млекопитающих и даже детёнышей динозавров.
Находка Bolg amondol — не просто странное существо из прошлого. Это ключ к пониманию того, насколько разнообразной была фауна позднего мелового периода в Северной Америке. До этого считалось, что в ту эпоху крупных ящериц здесь почти не было, но Bolg доказывает обратное.
"Открытие новой крупной ящерицы, родственной современным хиломонстрам — это уже круто. Но ещё важнее то, что мы узнали об экосистеме, где она жила", — говорит палеонтолог Рэнди Ирмис.
Поразительно, но кости пролежали без должного внимания почти 20 лет. Только взгляд специалиста по эволюции ящериц помог раскрыть их настоящую природу. Это наглядное напоминание: в музейных хранилищах может скрываться ещё множество научных сенсаций.
Ближайший родственник Bolg amondol найден в пустыне Гоби. Это указывает на то, что в меловом периоде не только динозавры, но и ящерицы путешествовали между континентами, используя общие миграционные пути.
"Такие находки подчёркивают важность охраны природных территорий, — говорит соавтор исследования Джо Сертич. — Grand Staircase-Escalante — настоящий клад для науки. Здесь хищные ящерицы, вроде Bolg, занимали важную нишу в экосистеме, охотясь на яйца и мелких животных в густых лесах Ларамидии".
Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.
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