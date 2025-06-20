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Кости из банки оказались монстром: что обнаружили палеонтологи

3:00
Наука

Всё началось с коробки, забытой почти два десятилетия. В 2005 году на территории национального памятника Grand Staircase-Escalante в штате Юта археологи обнаружили фрагменты скелета. Тогда они не вызвали особого интереса — находку обозначили просто как "ящерица" и отправили на хранение в Музей естественной истории Юты.

вымершая ящерица
Фото: commons.wikimedia by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вымершая ящерица

Спустя почти 20 лет, палеонтолог Хэнк Вулли случайно наткнулся на эти кости во время инвентаризации. Он сразу понял: перед ним нечто особенное.

"Я открыл банку с надписью "ящерица" и увидел фрагментарный скелет. Я подумал: ого, это кое-что интересное", — вспоминает учёный.

Кто такой Bolg amondol

Новое существо получило имя Bolg amondol — в честь гоблина из "Хоббита" и сочетания эльфийских слов Толкина: "Amon" (холм) и "Dol" (голова). Всё из-за массивного, шлемообразного черепа, защищённого костяной бронёй.

Этот ящер длиной до одного метра, размером с современного варана, принадлежит к группе монстрозавров — древних родственников ядовитых хиломонстров.

Его зубы были острыми, кожа — бугристой и плотной, а образ жизни — хищническим: он мог охотиться на насекомых, мелких млекопитающих и даже детёнышей динозавров.

Почему это важно

Находка Bolg amondol — не просто странное существо из прошлого. Это ключ к пониманию того, насколько разнообразной была фауна позднего мелового периода в Северной Америке. До этого считалось, что в ту эпоху крупных ящериц здесь почти не было, но Bolg доказывает обратное.

"Открытие новой крупной ящерицы, родственной современным хиломонстрам — это уже круто. Но ещё важнее то, что мы узнали об экосистеме, где она жила", — говорит палеонтолог Рэнди Ирмис.

Призрачные сокровища музеев

Поразительно, но кости пролежали без должного внимания почти 20 лет. Только взгляд специалиста по эволюции ящериц помог раскрыть их настоящую природу. Это наглядное напоминание: в музейных хранилищах может скрываться ещё множество научных сенсаций.

Континенты, миграции и древняя драма

Ближайший родственник Bolg amondol найден в пустыне Гоби. Это указывает на то, что в меловом периоде не только динозавры, но и ящерицы путешествовали между континентами, используя общие миграционные пути.

"Такие находки подчёркивают важность охраны природных территорий, — говорит соавтор исследования Джо Сертич. — Grand Staircase-Escalante — настоящий клад для науки. Здесь хищные ящерицы, вроде Bolg, занимали важную нишу в экосистеме, охотясь на яйца и мелких животных в густых лесах Ларамидии".

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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