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Необычные артефакты Луны: для чего нужны миллиарды лет

2:20
Наука

Когда астронавты миссии Apollo впервые ступили на поверхность Луны, они ожидали серую пыль и камни. Но вместо этого обнаружили нечто по-настоящему завораживающее — крошечные оранжевые стеклянные шарики, сверкающие, будто разбросанные по лунной пыли драгоценности.

Человек на Луне
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на Луне

Эти миниатюрные бусины, каждая из которых меньше песчинки, оказались настоящими капсулами времени. Они появились более 3 миллиардов лет назад, когда на Луне еще бушевали вулканы.

Вулканическая память Луны

Шарики образовались в результате мощных извержений: раскалённая лава вырывалась наружу, и в условиях абсолютного вакуума мгновенно застывала, превращаясь в стекло. Это напоминало извержения на Гавайях — только без воздуха, звука и с космическим размахом.

"Они одни из самых удивительных внеземных образцов, — говорит Райан Оглиоре, доцент физики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. — Эти бусины — крошечные, идеально сохранившиеся капсулы лунных недр".

Природные архивы древних эпох

В течение десятилетий ученые не могли изучить их как следует — мешало отсутствие нужных технологий. Только недавно исследователи смогли заглянуть внутрь этих бусин с помощью ионных пучков и электронных микроскопов. Все анализы проходили в условиях, исключающих контакт с земной атмосферой, чтобы сохранить уникальные минералы.

Каждая бусина рассказывает свою историю. Они различаются цветом, составом и даже формой — от ярко-оранжевых до угольно-чёрных. Это позволило учёным понять, как менялась вулканическая активность Луны с течением времени и как эволюционировал её внутренний состав.

Как дневник древнего вулканолога

Эти бусины словно страницы журнала, оставленного неизвестным лунным вулканологом. В них — следы давления, температуры и химических условий тех далёких времён.

Сегодня Луна кажется холодной и безмолвной, но однажды она была полна огня и движения. И именно эти бусины — молчаливые свидетели её бурной юности — раскрывают нам тайны, которые миллиарды лет ждали своего часа.

Уточнения

Вулканизм - собирательное название широкого круга эндогенных природных явлений, связанных с расплавленными магматическими массами и их побочными газообразными продуктами, как в глубинных недрах, так и на поверхности Земли и других планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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