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Загадка света: частица нарушает границы привычной физики

1:53
Наука

Всё, что вы знали о физике, может оказаться неполным. Представьте частицу света, способную существовать одновременно в 37 измерениях. Это не фантастика — это результат свежего квантового эксперимента.

излучение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Canadian Light Source Inc., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
излучение

Когда 1 становится -1

Классическая физика строится на здравом смысле: объект влияет только на то, что рядом. Но квантовая механика живёт по своим законам. Один из самых поразительных примеров — парадокс Гринбергера — Хорна — Цейлингера (GHZ).

Его суть: при квантовой запутанности результат взаимодействия частиц невозможно объяснить с точки зрения "локального реализма". Как шутят физики, это область, где "1 = -1" — и математика это подтверждает.

Нелокальность: пугающее квантовое поведение

Явление квантовой нелокальности означает, что частицы могут влиять друг на друга, находясь на любом расстоянии, мгновенно. Эйнштейн называл это "жутковатым действием на расстоянии", ведь такое поведение противоречит теории относительности. Именно GHZ-парадоксы ярче всего иллюстрируют этот разрыв между классической и квантовой картинами мира.

Эксперимент, меняющий представление о квантовом мире

Исследователи пошли ещё дальше: они применили GHZ-модель к системе фотонов, существующих не просто в трёх, а сразу в 37 измерениях. Это позволяет взглянуть на запутанность и нелокальность с новой, более глубокой стороны.

Для чего это может быть нужно

Высокоразмерные квантовые системы могут лечь в основу принципиально новых вычислительных алгоритмов, систем связи и защиты данных. Ведь чем больше измерений, тем больше информации способна нести одна квантовая единица.

Уточнения

Сверхсветово́е движе́ние - движение со скоростью, превышающей скорость света в вакууме.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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