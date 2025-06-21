Доисторический мутант из камня: найдено существо, которому не место ни в одном учебнике

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Наука

Эти гиганты жили 400 миллионов лет назад, возвышаясь над миром, в котором ещё не было деревьев. Они не были ни грибами, ни растениями. Возможно, они представляют собой полностью исчезнувшую ветвь жизни, не похожую ни на что из известного. Учёные до сих пор не могут с уверенностью сказать, кем или чем были прототипакситы.

Джунгли
Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Колоссы древности: загадка без ответов

В середине XIX века Джон Уильям Доусон, канадский палеонтолог, обнаружил странные окаменелости, напоминающие гигантские цилиндры. Позднее их назвали прототипакситы. Некоторые экземпляры достигали 8 метров в высоту и до 1 метра в диаметре. Это были самые крупные организмы на Земле в период между силуром и девоном, когда большинство живых существ не превышали нескольких сантиметров.

Однако классифицировать их по сей день невозможно. Строение этих организмов не соответствует ни растениям, ни грибам, ни каким-либо другим известным формам жизни.

Уникальная анатомия

Исследования показали, что прототипакситы имели внутреннюю структуру, состоящую из переплетённых трубок, не похожих ни на сосуды растений, ни на гифы грибов. Особенно подробно эту структуру изучила команда Корентина Лорона из Эдинбургского университета на образце Prototaxites taiti, найденном в Шотландии.

"Эти трубчатые структуры не соответствуют ни одной известной клеточной архитектуре", — отметил Лорон.

Биохимия из прошлого

Анализ окаменелостей добавил загадок. Ни один современный организм не демонстрирует такой же молекулярный состав:

  • отсутствие хитина, характерного для грибов;

  • наличие соединений, схожих с лигнином, который обычно встречается у растений;

  • сапрофитный тип питания, как у грибов;

  • уникальные молекулы, не имеющие аналогов.

Такая биохимическая смесь делает прототипакситов уникальными. По мнению Кевина Бойса из Стэнфордского университета, это может быть результатом давно забытого "эксперимента природы" — самостоятельной эволюционной линии, не дожившей до наших дней.

Что стало с этой ветвью жизни

Учёные предполагают, что прототипакситы вымерли из-за экологической конкуренции. Возможно, их вытеснили более "продвинутые" сосудистые растения или современные грибы, сумевшие лучше адаптироваться к изменяющимся условиям.

Однако Бретт Саммерелл из Сиднейского ботанического сада призывает не торопиться с выводами. Требуются новые окаменелости и более совершенные методы анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы.

Напоминание о непредсказуемости эволюции

Прототипакситы — напоминание о том, что эволюция не всегда идёт прямолинейно. В истории жизни на Земле существовали формы, которые не укладываются в привычные рамки. И хотя они исчезли, оставив после себя только окаменелости, они могут дать ключ к пониманию всего биоразнообразия нашей планеты.

Эта история — доказательство того, насколько ограничены наши знания о прошлом. Кто знает, какие ещё эволюционные "ответвления" ждут своего открытия?

Уточнения

Ка́мень приро́дный ка́мень (др.-рус. и ст.‑слав. камы, камень, каминь) — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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