Неожиданный союз физики и спорта: как наука просчитывает матчи

Может ли квантовая теория повысить шансы команды на победу в НБА? Ученые из США считают, что да — и у них есть доказательства.

Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License баскетбол

Исследователи из Корнеллского университета применили методы квантовой физики для анализа спортивных данных. Они адаптировали расширенную версию Density Functional Theory (DFT), которую обычно используют в квантовой химии, к баскетболу.

Новый подход — Density Functional Fluctuation Theory (DFFT) — помогает спрогнозировать результативность атак, оценивая вероятности попаданий по конкретной расстановке игроков.

Как работает DFFT

Метод учитывает "плотности" игроков на площадке — то есть их вероятные позиции, включая защитников и атакующих. Благодаря этому можно оценить, насколько эффективно расположение спортсменов перед броском — не только с точки зрения стратегии, но и математики. Это позволяет тренерам моделировать тысячи ситуаций и выбирать самые перспективные сценарии.

Почему это важно

Команда проанализировала более 50 ведущих игроков НБА, включая Стефена Карри — лидера по трехочковым броскам. Особое внимание уделили их действиям в течение трёх секунд до броска. Используя трекинг-данные сезона 2022-2023, собранные с помощью компьютерного зрения и машинного обучения, ученые "кормят" модель DFFT точными координатами игроков и мяча.

Гравитация Карри

Интересное наблюдение: даже если Карри не с мячом, он привлекает к себе защитников. Его "гравитация" особенно сильна за пределами трехочковой линии — там, где он смертельно точен. Ближе к кольцу она снижается, что логично: Карри реже атакует из-под щита.

Не только спорт

Метод DFFT применим не только к играм. Он уже используется для анализа поведения толпы, распределения насекомых и даже социальных явлений, вроде расовой сегрегации. Главное — наличие группы агентов и возможность отслеживать их движение.

Следующий шаг — анализ так называемого "защитного IQ" — умения игроков предугадывать развитие событий. По словам исследователей, спортивная аналитика с использованием больших данных может стать секретом победы не хуже тренерской интуиции.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket "корзина" + ball "мяч") — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

