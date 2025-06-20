Неожиданный союз физики и спорта: как наука просчитывает матчи

Может ли квантовая теория повысить шансы команды на победу в НБА? Ученые из США считают, что да — и у них есть доказательства.
Исследователи из Корнеллского университета применили методы квантовой физики для анализа спортивных данных. Они адаптировали расширенную версию Density Functional Theory (DFT), которую обычно используют в квантовой химии, к баскетболу.
Новый подход — Density Functional Fluctuation Theory (DFFT) — помогает спрогнозировать результативность атак, оценивая вероятности попаданий по конкретной расстановке игроков.
Метод учитывает "плотности" игроков на площадке — то есть их вероятные позиции, включая защитников и атакующих. Благодаря этому можно оценить, насколько эффективно расположение спортсменов перед броском — не только с точки зрения стратегии, но и математики. Это позволяет тренерам моделировать тысячи ситуаций и выбирать самые перспективные сценарии.
Команда проанализировала более 50 ведущих игроков НБА, включая Стефена Карри — лидера по трехочковым броскам. Особое внимание уделили их действиям в течение трёх секунд до броска. Используя трекинг-данные сезона 2022-2023, собранные с помощью компьютерного зрения и машинного обучения, ученые "кормят" модель DFFT точными координатами игроков и мяча.
Интересное наблюдение: даже если Карри не с мячом, он привлекает к себе защитников. Его "гравитация" особенно сильна за пределами трехочковой линии — там, где он смертельно точен. Ближе к кольцу она снижается, что логично: Карри реже атакует из-под щита.
Метод DFFT применим не только к играм. Он уже используется для анализа поведения толпы, распределения насекомых и даже социальных явлений, вроде расовой сегрегации. Главное — наличие группы агентов и возможность отслеживать их движение.
Следующий шаг — анализ так называемого "защитного IQ" — умения игроков предугадывать развитие событий. По словам исследователей, спортивная аналитика с использованием больших данных может стать секретом победы не хуже тренерской интуиции.
Баскетбо́л (англ. basket "корзина" + ball "мяч") — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?