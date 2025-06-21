Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так

280 миллионов лет. Именно такой возраст у одного из самых загадочных ископаемых, найденных в итальянских Альпах. Почти сто лет ученые были уверены, что перед ними — редкий образец с идеально сохранившимися мягкими тканями доисторической рептилии. Но недавнее исследование показало: всё это время они смотрели на… слой краски.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки динозавра

Легенда тридентинозавра рухнула

Окаменелость, известная как Tridentinosaurus antiquus, была найдена еще в 1931 году и с тех пор считалась уникальной. Ее главное "достоинство" — якобы сохранившиеся фрагменты кожи — делало находку настоящей звездой музейных коллекций и научных статей.

Однако новая работа команды под руководством доктора Валентины Росси из Университетского колледжа Корка буквально стерла былые иллюзии. Публикация в журнале Palaeontology перевернула многолетние взгляды на этот образец.

"То, что мы считали обугленной кожей, оказалось черной краской, идентичной пигменту, применявшемуся в живописи прошлого", — рассказала доктор Росси.

В ход пошли ультрасовременные технологии

Чтобы докопаться до истины, исследователи применили комплекс самых передовых методов:

сканирующую электронную микроскопию,

энергодисперсионную спектроскопию,

микро-рентгеновскую дифракцию,

Рамановскую и инфракрасную спектроскопии.

Сравнение показало: черный налет не имеет органической природы. Это искусственное вещество, вероятно, нанесенное человеком — возможно, ради визуального эффекта или ошибочной реставрации.

Что осталось настоящим

Хорошие новости тоже есть: под краской сохранились подлинные бедренные кости тридентинозавра. А значит, несмотря на "искусственный камуфляж", ученые по-прежнему могут изучать анатомию этой древней рептилии.

Кроме того, новое открытие дает надежду: теперь, зная об обмане, можно пересмотреть другие найденные экземпляры, ранее признанные неподлинными, и даже вернуться к месту раскопок в поисках новых артефактов.

Кто и зачем нарисовал динозавра

Остается один открытый вопрос — зачем и кто добавил краску? Возможно, кто-то хотел придать находке большую выразительность или "завершенность". Это подчеркивает, насколько раньше научный подход мог быть подвержен субъективности и даже элементам шоу.

"Это напоминает нам, как важно перепроверять даже то, что казалось незыблемым", — отметила доктор Росси.

Современные технологии вновь доказали: прошлое хранит тайны, которые поддаются разгадке только с помощью новых подходов. Порой, чтобы узнать правду, нужно просто… счистить слой краски.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

