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Поле боя в древности: куда исчезали тысячи тел после сражений

1:57
Наука

В древности сражения уносили десятки тысяч жизней за один день. Битва при Каннах — яркий пример: 50 000 погибших римлян остались лежать на поле. Но что случалось с телами после таких боёв?

конница, сражение
Фото: commons.wikimedia by Palamedes Palamedesz. (1605–1638), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конница, сражение

Оставленные навсегда

Часто мёртвых не хоронили вовсе. Если рядом не было родных, союзников или рабов, поле боя превращалось в кладбище без крестов. Падальщики и хищники обгладывали тела, личинки заполняли плоть, а воздух накрывали тучи мух.

Знатных воинов старались найти среди мертвецов. Их хоронили отдельно, с почестями. Даже в отношении врага могло проявиться уважение — если погиб король или генерал, его тело искали намеренно.

Захоронить всех

Самый частый способ утилизации — братские могилы. Огромные ямы, в которые сбрасывали тела как можно быстрее. Кости перемешивались, имена исчезали. Рабам и крестьянам поручали страшную задачу: тащить разложившиеся останки под солнцем, сквозь грязь и кровь.

Иногда враги заключали краткое перемирие, чтобы забрать своих погибших. Это было проявлением человечности даже в хаосе войны.

Сжечь, чтобы не видеть

Более "чистый" способ — массовые кремации. Костры разжигали до бела, в огонь бросали тела. Над полем поднимались столбы дыма, пепел оседал на землю. Запах был невыносим, но после оставалась только зола — и меньше риска эпидемий.

Ужас последствий

Древние не имели техники, только руки, повозки и волов. Поля сражений становились адом даже после окончания боёв. Иногда их просто бросали. Тогда память о погибших исчезала вместе с ними — безымянные, неотпетые, забытые.

Уточнения

Сражение — столкновение двух армий или флотов (значительных масс войск или сил), приведшее к более или менее существенной перемене обстановки на театре военных действий или театре войны, и определившее участь целой операции или кампании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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