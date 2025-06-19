В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждое лето Чёрное море собирает тысячи отдыхающих. Люди плавают, загорают, катаются на бананах — но всё это происходит вдоль берегов. А вот в самом центре моря — тишина. Ни яхт, ни купающихся, ни даже рыбы. Почему?

Фото: unsplash.com by Kamil Manka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерние сумерки на море

Центр — не курорт, а ловушка

Чёрное море разделено мощными круговыми течениями. Именно в центральной части образуются вихри, которые закручиваются против часовой стрелки. Некоторые из них достигают 50 километров в диаметре — особенно у берегов Болгарии и Кавказа. Плюс — опасные тягуны и апвеллинги: восходящие потоки, способные затянуть под воду даже сильного пловца.

Даже в штиль, сто лет назад здесь тонули суда — течение просто не отпускало.

Здесь глубоко, мрачно и опасно

Центр моря — самое глубокое место. Там не только сложно выжить, но и вообще непонятно, что на дне. Сколько судов лежит под километрами воды, никто не знает. Искать — тоже смысла нет.

Жизни — ноль

Чёрное море состоит из двух водных слоёв. До 100 метров — обычная морская среда. Ниже — зона смерти. Там нет кислорода, только сероводород. Жизнь поддерживают лишь некоторые бактерии. Рыбы туда не суются. Люди — тем более.

Никто не рискует

Маршруты торговых и пассажирских судов центр моря обходят. Даже рыболовецкие суда туда не заходят — слишком опасно и бесполезно. Только боевые корабли и подлодки способны пересекать эти воды.

Именно поэтому центр Чёрного моря — словно местный бермудский треугольник. Место, где лучше не плавать. И не пытаться узнать, что там скрыто под толщей воды.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

