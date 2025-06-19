Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный рычажок, о котором молчат водители: зачем его ставят в каждой машине
Шансы нулевые?: музыкальный критик Соседов заявил, что Шаман не победит на Интервидении
Пешком по Риму: маршрут, который нельзя пропустить
Новый знак дирхама: где нельзя его ставить — и за что могут наказать
Незаметный на этикетке, но незаменимый в уходе: что добавить в косметичку для идеальной кожи
Нежная, ароматная и невероятно вкусная: морковная паста, которую легко приготовить, но трудно забыть
Жуткий зверь с тремя глазами и острыми зубами всплыл из кембрийской бездны спустя 500 миллионов лет
Перцы, как в тропиках: старый метод с доступным порошком снова набирает популярность
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения

Две катастрофы, два мира: почему Хиросима ожила, а Припять так и осталась мёртвой

2:17
Наука

Атомные трагедии ХХ века — две вехи, которые перевернули восприятие ядерной энергии. Хиросима и Нагасаки восстановились спустя несколько лет. А Чернобыль по-прежнему остаётся мёртвой зоной. Почему так?

Зона отчуждения Чернобыля
Фото: commons.wikimedia.org by spoilt.exile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зона отчуждения Чернобыля

Две катастрофы — два сценария

Август 1945-го. На японские города Хиросима и Нагасаки сбросили атомные бомбы — "Малыш" и "Толстяк". Мощность — 18 и 21 килотонна. Взрывы произошли в воздухе, в полукилометре от земли. Погибли сотни тысяч, но уже к 1960-м города были полностью восстановлены.

Апрель 1986 года. Чернобыль. Реактор не взорвался как бомба — но выбросил огромное количество радионуклидов. Зону вокруг станции очистить не удалось до сих пор.

Почему это не одно и то же

Ключевое отличие — в виде и количестве радиоактивных веществ.

  • В бомбах — короткоживущие изотопы, которые быстро распадаются. Через 2 недели уровень радиации падает в 1000 раз.

  • В реакторе — долгоживущие элементы: цезий, стронций, плутоний, америций. Они накапливаются в костях, почве, растениях и остаются смертельно опасными сотни лет.

Объём топлива — тоже не сопоставим.
В бомбах использовалось около 60 кг урана.
В реакторе Чернобыля — до 190 тонн.

Почему Припять пустует, а Хиросима живёт

После чернобыльской аварии были эвакуированы 100 тысяч человек. Зону отчуждения до сих пор официально запрещено заселять. Радиация просочилась в землю, леса, подземные воды. Даже спустя десятилетия, она продолжает влиять на гены животных и растений. По словам учёных, в зоне зафиксированы мутации ДНК, пусть и не всегда заметные внешне.

В японских городах же бомбы взорвались в воздухе — почва и вода не были столь глубоко заражены. Радиоактивные осадки осели быстро, и уже через два года уровень радиации стал безопасным для жизни.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Недвижимость
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Две катастрофы, два мира: почему Хиросима ожила, а Припять так и осталась мёртвой
Вроде вкусно, а через 2 часа — скорая: чего нельзя брать на пикник
Винтаж, который мы любим: сумочки с поцелуйной застежкой возвращаются в моду
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Исчезли вместе с пейджерами: куда делись тараканы в 2000-х и почему они вернулись
Канцелярия против форс-мажора: как справиться с проблемами в авто за копейки
Наследство в невидимом шарике: вдова Лёвкина раскрыла, как живёт без мужа
15 минут стоя — и пресс горит: забудьте про пол, коврик и скручивания
Это делают даже опытные водители — и жалеют: когда нельзя смешивать моторные масла
Уоррен Баффет раскрыл самый простой способ стать богаче
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.