Две катастрофы, два мира: почему Хиросима ожила, а Припять так и осталась мёртвой

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Атомные трагедии ХХ века — две вехи, которые перевернули восприятие ядерной энергии. Хиросима и Нагасаки восстановились спустя несколько лет. А Чернобыль по-прежнему остаётся мёртвой зоной. Почему так?

Фото: commons.wikimedia.org by spoilt.exile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зона отчуждения Чернобыля

Две катастрофы — два сценария

Август 1945-го. На японские города Хиросима и Нагасаки сбросили атомные бомбы — "Малыш" и "Толстяк". Мощность — 18 и 21 килотонна. Взрывы произошли в воздухе, в полукилометре от земли. Погибли сотни тысяч, но уже к 1960-м города были полностью восстановлены.

Апрель 1986 года. Чернобыль. Реактор не взорвался как бомба — но выбросил огромное количество радионуклидов. Зону вокруг станции очистить не удалось до сих пор.

Почему это не одно и то же

Ключевое отличие — в виде и количестве радиоактивных веществ.

В бомбах — короткоживущие изотопы, которые быстро распадаются. Через 2 недели уровень радиации падает в 1000 раз.

В реакторе — долгоживущие элементы: цезий, стронций, плутоний, америций. Они накапливаются в костях, почве, растениях и остаются смертельно опасными сотни лет.

Объём топлива — тоже не сопоставим.

В бомбах использовалось около 60 кг урана.

В реакторе Чернобыля — до 190 тонн.

Почему Припять пустует, а Хиросима живёт

После чернобыльской аварии были эвакуированы 100 тысяч человек. Зону отчуждения до сих пор официально запрещено заселять. Радиация просочилась в землю, леса, подземные воды. Даже спустя десятилетия, она продолжает влиять на гены животных и растений. По словам учёных, в зоне зафиксированы мутации ДНК, пусть и не всегда заметные внешне.

В японских городах же бомбы взорвались в воздухе — почва и вода не были столь глубоко заражены. Радиоактивные осадки осели быстро, и уже через два года уровень радиации стал безопасным для жизни.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.



